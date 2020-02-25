12 Android Uygulamasında Kötü Amaçlı Yazılım Keşfedildi

Check Point isimli bir siber güvenlik şirketi, Google Play Store üzerinde yaptıkları bir araştırmada iki kötü amaçlı yazılım tespit ettiler. Bu yazılımlarla ilgili detaylı bir araştırma yapan uzmanlar, toplam 12 uygulamanın bu kötü amaçlı yazılımdan etkilendiğini açıkladılar.

Akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte mobil güvenlik, fazlasıyla büyük bir önem kazandı. Çünkü bilgisayar korsanları, eskiden olduğu gibi sadece bilgisayarları değil, akıllı telefonları da hedef almaya başladılar. Hal böyle olunca da kullanıcılar, kişisel verileri açısından büyük bir risk altında kaldılar.

ABD merkezli teknoloji devi Google tarafından kullanıma sunulan Android işletim sistemi, akıllı telefon pazarının çok büyük bir bölümüne hakim durumda. Kullanıcılar, bu işletim sistemiyle birlikte gelen Google Play Store isimli uygulama mağazasından milyonlarca uygulamaya erişebiliyorlar. Çok fazla uygulamaya erişmek güzel bir şey olsa da bu kadar büyük bir yazılım topluluğu içinden kötü amaçlı yazılımları bulmak kolay olmuyor.

Check Point isimli bir siber güvenlik şirketi bünyesinde çalışmalarını yürüten uzmanlar, Google Play Store üzerinde bir araştırma yaptılar. Yaptıkları araştırmanın sonucunda 2 adet gizli kötü amaçlı yazılım tespit ettiler. Bu kötü amaçlı yazılımlarla ilgili daha detaylı bir çalışma yapan uzmanlar, Google Play Store'da bulunan 12 uygulamanın bu zararlı yazılımları içerdiğini keşfettiler.

Siber güvenlik şirketi tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu kötü amaçlı yazılımlardan bir tanesinin "Joker" olarak isimlendirildiği belirtildi. Şirkete göre bu kötü amaçlı yazılım, geçtiğimiz aylarda da Google Play Store'a sızmış ve 24 farklı uygulamada tespit edilmişti. Görünen o ki Joker'in geliştiricileri, farklı mobil uygulamalar geliştirerek kullanıcılara saldırmaya devam ediyorlar.

Şimdi sizlere, Joker isimli kötü amaçlı yazılımın tespit edildiği uygulamaları aktaracağız. Check Point yetkilileri, bu uygulamaların telefonunuzda olabileceğini, eğer böyle bir durum mevcutsa söz konusu uygulamaların acilen silinmesi gerektiğini ifade ediyorlar.

Joker isimli kötü amaçlı yazılıma sahip uygulamalar

Kids coloring

Compass

qrcode

Fruits coloring book

Soccer coloring book

Fruit jump tower

Ball number shooter

Inongdan

Reyflow Phote

Mely Wpaper

Landscape Camera Plus

Vail SMS Plus

Google, geçtiğimiz dönemlerde bu tür uygulamaların tümünü uygulama mağazasından kaldırmıştı. Check Point ekibi, söz konusu uygulamaların Google yetkililerine bildirildiğini ve gerekli çalışmaların başlatıldığını ifade ettiler. Yani Google'ın, kısa bir süre içerisinde bu söz konusu zararlı uygulamaları Play Store'dan kaldıracağını açıkça belirtebiliriz.