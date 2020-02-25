Huawei, AppGallery ile Play Store'a Sağlam Rakip Olacak

Huawei, "AppGallery" isimli uygulama mağazasının gelişim sürecine son sürat devam ediyor. 18 farklı kategoride uygulamaların bulunacağı AppGallery'nin etkileyici özelliklerinden bir tanesi de Quick App. Şirket, 2.000'den fazla uygulamayı, indirmeye gerek duymadan Quick App ile tüketicilere sunacak.

Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz mayıs ayından beri sıkıntılı bir sürecin içerisinde. ABD yönetimi, Huawei'nin Çin hükümeti ile iş birliği için olduğunu ileri sürerek, şirketin casusluk yaptığını ileri sürdü. Huawei, suçlamaların tümünü reddetti ancak ABD yönetimi, suçlamalarından vazgeçmeyerek Huawei'ye ticaret yasağı uygulama kararı aldı.

ABD'nin Huawei'ye karşı aldığı ticaret yasağı kararı, ABD merkezli tüm şirketleri etkiliyordu. Yani Google ve Microsoft gibi pek çok teknoloji devi, bu yasak kapsamında Huawei ile iş birliği yapamayacaktı. Neyse ki ABD yönetimi, yasağın kapsamını biraz esnetti ve ülke genelindeki şirketler için bir lisans programı başlattı. ABD merkezli şirketler ancak bu lisans kapsamında Huawei ile iş birliği yapabileceklerdi.

ABD'nin ticaret yasağı, Huawei'nin en çok Google ile olan ilişkilerini etkilemişti. Çünkü Google, dünyanın en popüler mobil işletim sistemi olan Android'in sahibiydi. Huawei, Google'dan lisans alamaması neticesinde yeni akıllı telefonlarını Google Servisleri olmadan piyasaya sürmek sorunda kaldı.

Google Servisleri, günümüzün en popüler uygulamalarından olan Gmail, YouTube, Google Play Store, Google Haritalar gibi onlarca yazılımdan oluşuyor. Huawei, son dönemlerde piyasaya sürdüğü telefonların hiçbirinde bu servisleri kullanamıyor. Yani kullanıcılar, bir uygulama yüklemek için Google Play Store'a erişemiyorlar. Huawei, bu önemli sorunun üstesinden gelebilmek için "AppGallery" isimli uygulama mağazasına ağırlık verdi.

Huawei, AppGallery isimli mağazası ile Google Play Store'a bir alternatif oluşturmaya çalışıyor. Google Play Store'a rakip olmanın kolay bir şey olmadığının farkında olan şirket, çalışmalarını bu kapsamda yürütüyor ve AppGallery'nin benzersiz özelliklere sahip olması için uğraşıyor. Örneğin AppGallery; dört katmanlı bir güvenlik sistemine ve kullanıcıların yaş gruplarına göre uygulama gösterme gibi özelliklere sahip.

AppGallery, 18 kategoriden oluşuyor. Bu kategoriler; yardımcı uygulamalar, sosyal medya platformları, oyunlar ve eğlence gibi farklı amaçlara hizmet eden uygulamaları birbirinden ayırıyor. Eğer bir kullanıcı, AppGallery'de olmayan bir uygulamayı indirmek istiyorsa da Huawei'ye geri bildirim bırakıyor ve kısa bir süre sonra bu uygulama da AppGallery üzerinden erişilebiliyor.

AppGallery'nin etkileyici özelliklerinden bir tanesi de "Quick App"

Huawei'nin uygulama mağazası AppGallery'nin belki de en etkileyici özelliği Quick App. Bu özellik, kurulum gerektirmeyen bir uygulama ekosistemi olarak lanse ediliyor. Kullanıcılar, Quick App içerisindeki uygulamaları indirmeden kullanabiliyorlar. Böylelikle hem telefondaki depolama alanı işgal edilmiyor hem de sık sık gönderilen güncellemelerden kurtulunmuş oluyor.

Huawei yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre Quick App, 1 GB büyüklüğünde bir uygulama kütüphanesi. Bu boyut, yüksek gibi görünüyor olabilir ancak Quick App'in içerisinde yaklaşık 2.000 adet uygulama olduğunu düşündüğümüzde, uygulama başına çok küçük alanların işgal edildiğini açıkça söyleyebiliyoruz.