Oyun Oynamak, Tahmin Ettiğinizden Çok Daha Eski Bir Alışkanlık Olabilir: 12.000 Yıllık Zar Bulundu!

Arkeologlar, Kuzey Amerika'da 12 bin yıllık zarlar keşfetti. Bulgular, insanların çok eski zamanlarda oynadığı oyunlar konusunda bilgiler veriyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Oyunlar, insanlık tarihi boyunca hayatımızda büyük yer edinmiş, çok eski zamanlarda bile zaman geçirmek için bir aktivite olarak kullanılmıştı. Ancak oyunları geçmişi hakkında çok az bilgi vardı. Bunun nedeni ise diğer kalıntıların aksine arkasında pek bir şey bırakmamalarıydı. Bu yüzden de bilim insanları eski zamanlarda insanların neler oynadığı üzerinde araştırmalar gerçekleştiriyordu.

Şimdi ise arkologlar, binlerce yıl öncesine ait bulgulara ulaştı. Bu bulgularda zarların 12.000 yıl önce insanlar tarafından oyunlar için kullanıldığı görüldü. Çalışma, American Antiquity dergisinde yayımlandı.

12 bin yıl önce zarların şans oyunları için kullanıldığı düşünülüyor

Arkeolog Richard J. Madden; Wyoming, Colorado ve New Mexico dahil olmak üzere Kuzey Amerika'daki çeşitli arkeolojik alanlardan 565 adet zar tespit etti. Bu zarlar, 19. yüzyıldan 12.000 yıl öncesine kadar uzanan bir döneme aitti. Bu eserlerin zar olarak tanımlanması, insan oyunlarına dair kanıtların binlerce yıl öncesine uzandığını gösteriyor. Yani zarlar 12 bin yıl önce bile kullanılıyormuş.

Araştırmacılar, bunu şans oyunları ve kumarın kanıtı olarak yorumladı. Madden, çalışmasının Yerli Amerikalıların diğer herkesten 6.000 yıl önce zarla kumar oynadığını gösterdiğine inanıyor. Nesnelerin zar olduğunun belirlenmesi için Kızılderililerin oyunları hakkındaki daha önceki çalışmaları kullanmış ve bu sonuca varmış.

O zarların günümüzdekilere benzemediğini de belirtmek gerek. Bunun yerine ikili yapıdalar. Bir kısmı işaretli, diğeri ise boş olarak geliyor. Yuvarlak, düz, dikdörtgen şekillerde olduklarını da belirtelim. Yani bir nevi şu anki yazı tura oyununa benzer şekilde kullanılıyorlarmış.

