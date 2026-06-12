Bursa'da üretilecek Renault Boreal'in resmî Türkiye fiyatları belli oldu. İşte fiyatları ve özellikleri.

2025 yılının haziran ayında Renault, Türkiye’de üreteceği yeni otomobili Boreal’i resmen tanıtmıştı. C segmentte konumlanan Bursa’da üretilecek SUV tipindeki bu araç için de beklenen lansman günü geldi çattı. Lansmanda otomobilin Türkiye fiyatı açıklandı.

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%40 üzeri yerlilik sayesinde ÖTV muafiyeti ile de satın alınabilecek Renault Boreal, önümüzdeki hafta satışa çıkacak. Fiyatları ise dün itibarıyla belli oldu. Gelin Bursa’da üretilecek Renault Boreal’in Türkiye fiyatına ve özelliklerine bakalım.

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Renault Boreal Türkiye fiyatı

Versiyon ve donanım Fiyatı Lansmana özel fiyatı 1.3 TCE Evolution 2.379.000 TL 2.194.000 TL 1.3 TCE Techno 2.699.000 TL 2.269.000 TL 1.3 TCE Iconic 3.049.000 TL 2.860.000 TL 1.8 Hybrid Iconic 3.399.000 TL -

Dacia Bigster’ın bir versiyonu olarak nitelendirilen Boreal, 4,56 metre uzunluğa, 1,84 metre genişliğe, 1,65 metre yüksekliğe ve 2.7 metre aks mesafesine sahip şık görünümlü bir SUV olarak karşımıza çıkıyor. Otomobilde 19 inçe kadar alaşım jantlar, LED ön ve arka farlar, 630 litre bagaj kapasitesi de görüyoruz.

Renault Boreal modeli, ülkemizde 4 farklı donanım seviyesi ve 2 farklı motor versiyonuyla satışa sunulacak. Bu motorlardan biri 145 beygir gücü, 245 Nm tork, 0’dan 100 km/sa’e 9,6 saniyede çıkan 1.3 Turbo TCe EDC, diğeri ise 160 beygir gücü ve 270 Nm tork sunan 1.8 litrelik full hibrit E-Tech motor olacak. Yakıt tüketimleri ise sırasıyla 6,6 litre ve 4,8 litre olarak açıklandı.

İç mekânda da önemli yenilikler görüyoruz. Boreal modelinde toplamda iki adet 10 inçlik ekran yer alacak ve bu ekranlar OpenR Link işletim sistemiyle çalışacak. 10 hoparlörlü gelişmiş ses sistemi, 48 farklı renkli iç aydınlatma, panaromik cam tavan, 25 adet gelişmiş sürüş destek sistemi gibi özellikleri de var.