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[12-15 Haziran] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

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Steam, her hafta olduğu gibi bu hafta da bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza olanak tanıyor. Oyunseverler, içeriğimizde yer alan oyunları bu süreçte ücretsiz olarak oynayabilecek.

[12-15 Haziran] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, zaman zaman bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza izin veriyor. Şimdi ise 12-15 Haziran tarihleri arasında Steam’de ücretsiz oynayabileceğiniz oyunlar açıklandı.

Steam’in bu yeni kampanyası kapsamında 5 oyunu ücretsiz bir şekilde deneyebileceksiniz. Aşağıdan bu oyunları ve normal fiyatlarını görebilirsiniz. Oyunlar, kısa süreliğine ücretsiz oynanabilecek. Zamanları dolduktan sonra oynadıktan sonra yeniden satın almanız gerekecek.

İçerikten Görseller

[12-15 Haziran] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz
2
Steam ücretsiz oyun

Steam'de bu hafta sonu ücretsiz olan oyunlar

2

Oyun Normal Fiyatı
Mechabellum 7.99$
Neon Abyss 2 10.49$
Hearts of Iron IV 34.99$
Goblin Cleanup 15.99$
Rogue Point 14.99$

Steam'de ücretsiz olan oyunları nasıl deneyebilirsiniz?

Steam ücretsiz oyun

  • Adım #1: Oyunların Steam sayfasına girin.
  • Adım #2: Açılan sayfada oyun bilgilerinin hemen altında yer alan fiyat gibi bilgilerin yer aldığı kısma gelin.
  • Adım #3: Buradaki "Oyunu Oyna" butonuna basarak ücretsiz olarak oyunu yükleyip oynayın.
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