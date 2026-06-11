BYD'nin Fabrikadan Vazgeçmesi Sonrası Bakanlık Devreye Girdi: Milyar Dolarlık Fatura Kapıda!

BYD'nin Manisa'da kurulacak fabrikadan geri adım atması sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı devreye girdi.

Büyük umutlarla başlayan milyar dolarlık bir yatırım çıkmaza girdi. İddiaya göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, taahhüt ettiği fabrikayı kurmakta geciken Çinli otomotiv devi BYD’ye tanıdığı gümrük vergisi avantajlarını askıya aldı. Üstelik yatırımın tamamen iptal edilmesi durumunda, geçmişe dönük milyar dolarlık bir fatura da kapıda.

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Daha önce Manisa’da kurulacağı açıklanan ve 5 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen BYD fabrikasında aradan geçen zamana rağmen henüz tek bir çivi bile çakılmadı. "Avrupa kapılarını Türkiye üzerinden açma" planları yapan Çinli devin fabrika inşaatına başlamaması sonrası bakanlık yetkilileri şirkete sağlanan tüm vergi muafiyeti ve avantajların durdurulduğunu açıkladı. Anlaşma şartları gereği, fabrika tamamlanmazsa BYD’nin şimdiye kadar faydalandığı teşvikleri faiziyle geri ödemesi gerekecek.

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Öncelik Macaristan’a kaydı

Ocak ayında ülkemizde 3 bin 866 araç satan marka, vergi avantajını kaybedince Mayıs ayında âdeta yokları oynayarak sadece 152 araç satabildi. Bu sert düşüşün arkasında, şirketin rotayı tamamen Avrupa Birliği üyesi Macaristan’a çevirmesi yatıyor.

BYD yöneticileri, şu anki bir numaralı önceliklerinin bu yıl sonunda üretime başlayacak olan Macaristan fabrikası olduğunu doğrulayarak Türkiye projesinin "beklemeye alındığını" itiraf etti. Şimdilik resmî bir açıklama yok ama görünen o ki fabrika uzun bir süre daha hayata geçirilemeyecek.