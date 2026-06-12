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Ucuza Akü Gibi Batarya, 144 Hz Ekran Sunan TECNO Pova 8 Tanıtıldı

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Tecno, bütçe dostu fiyata sahip olmasına rağmen büyük batarya, 144 Hz ekran gibi özellikler sunan POVA 8 modelini tanıttı.

Ucuza Akü Gibi Batarya, 144 Hz Ekran Sunan TECNO Pova 8 Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de ilgi gören akıllı telefon markalarından biri olan TECNO, farklı segmentlerden telefonlarla kaşrımıza çıkmaya devam ediyor. Teknoloji devi, şimdi de Pova 8 ismi verilen yepyeni bir telefon tanıttı.

TECNO Pova 8, orta segmentte konumlanmasına rağmen devasa batarya gibi harika özellikleri kullanıcılarıyla buluşturuyor. Cihazın ön tarafında ince çerçeveli delikli ekran yer alırken arkasında ise sol üste yerleştirilen kamera kurulumu görüyoruz. Gelin özelliklerine ve fiyatlarına bakalım.

İçerikten Görseller

Ucuza Akü Gibi Batarya, 144 Hz Ekran Sunan TECNO Pova 8 Tanıtıldı
tecno1
tecno2

TECNO Pova 8 özellikleri

tecno1
Ekran 6,76 inç, 144 Hz, 1080p+, IPS LCD
İşlemci Dimensity 7100
RAM 6/8 GB
Depolama 128/256 GB
Arka kamera 50 MP
Ön kamera 13 MP
Batarya 8000 mAh (45W)
İşletim sistemi HiOS 16 (Android 16)

tecno2

Cihazda 6,76 inç boyutunda 144 Hz yenileme hızına ve 1080p çözünürlüğe sahip IPS LCD Alive Matrix ekran bulunuyor. Dimensity 7100’den güç alıyor ve 6/8 GB RAM ile geliyor. Arkada üç kamera görünse de yalnızca 50 MP’lik bir ana kamera var. En dikkat çeken özelliği şüphesiz 8000 mAh’lik 45W destekli bataryası. Siyah, turuncu ve yeşil olarak sunulacak cihazın 6/128 GB’lık versiyon fiyatı 314 dolar, 8/128 GB’lık versiyonu ise 335 dolar olarak açıklandı.

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