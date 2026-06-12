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Toplam Fiyatı 1.330 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Steam'de bu hafta 3 oyun daha ücretsiz olarak dağıtılıyor. Siz de vakit kaybetmeden bu oyunları ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Toplam Fiyatı 1.330 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle birçok farklı türden seveceğinizi düşündüğümüz 3 oyun ücretsiz olmuş durumda.

Eets, The Red Lantern ve Happy's Humble Burger Farm'yı 15 Haziran tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.

İçerikten Görseller

Toplam Fiyatı 1.330 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)
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Eets nasıl bir oyun?

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Eets'in görünüşü sevimli olabilir ancak Lemmings ile The Incredible Machine'i bir araya getiren oynanışı, çılgın karakterleri ve giderek zorlaşan 100'den fazla bulmacası, en tecrübeli oyuncuyu bile kısa sürede kendine çekiyor.

Eets'i buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

The Red Lantern nasıl bir oyun?

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The Red Lantern, hayatta kalma temalı, köpek kızağı sürme temalı bir oyundur. Oyunda, 5 köpekten oluşan kızağı ekibiyle birlikte evinin yolunu bulmak zorunda olan Musher karakterini oynuyorsunuz. Köpeklerinize iyi bakın, hikâyelerini keşfedin, Alaska’nın vahşi doğasının bilinmeyenlerini aşmayı öğrenin ve yeni hayatınıza hazırlanın.

The Red Lantern'i buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Happy's Humble Burger Farm nasıl bir oyun?

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Tebrikler, işe alındın! Müşterilere hizmet et ve Happy's Humble Burger Farm restoranını gece boyunca tek başına idare et. Ama dikkatli ol, işleri batırırsan her şey alt üst olur! İşten sonra eve git ve Ahır Arkadaşları ile onların fast food ateşi rüyalarından kaçmak için gözlerini açık tut.

Happy's Humble Burger Farm'ı buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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