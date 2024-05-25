Dünya benzeri kayalıklı yapıya sahip ancak oldukça sıradışı bir gezegen keşfedildi. Bu gezegende bir yıl 12 saat sürüyor.

Uzayın sonsuz derinliklerinde milyarlarca gezegen bulunuyor ve bu gezegenlerden bazıları, daha önce gördüğümüz benzerlerinden çok daha farklı özelliklere sahip olabiliyor. Bilim insanları, bu türden nadir bir gezegen keşfetmeyi başardı. Dünya'dan yüzde 30 ila yüzde 70 arasında daha büyük olan kayalık gezegen, TOI-1798c olarak adlandırıldı. Bu gezegende bir yıl 12 saat sürüyor.

TOI-1798c, NASA'nın hassas kameralar ve sensörlerle donatılmış TESS aracı Hawaii'deki W.M. Keck Gözlemevi kullanılarak keşfedildi. Bilim insanlarının şimdi kütlesini hesaplamak için çalışmalar gerçekleştirdiği bu gezegen, kendi sisteminin yıldızına oldukça yakın ve yörüngede bir turu 12 saatte tamamlıyor.

Güneş Sistemi tahminimizden çok daha nadir olabilir

Araştırmacılardan Ian Crossfield, bu türden gezegenlerin yıldızlarına çok yakın oldukları için çok sıcak olduklarını ifade etti. Bu yüzden de gezegenin bir atmosferi vardıysa bile zaman içerisinde yok olmuş durumda.

Bu türden süper-Dünya yapıları aslında Samanyolu'nda oldukça yaygın. Çoğu yıldız sisteminde bu türden 2 veya daha fazla gezegen bulunurken bizim sistemimizde bir tek Dünya bulunuyor. Ayrıca çoğu sistemin merkezinde 2 veya daha fazla yıldız olduğu da dikkat çekiyor. Bu açıdan bakıldığında Güneş Sistemi, galaksimizin geri kalanından oldukça farklı gözüküyor.

Bilim insanları bugüne kadar 5 bin 632 öte gezegen keşfetmiş durumda. Samayolu Galaksisi'nde ise trilyonlarca gezegen olduğu tahmin ediliyor.

Araştırma The Astrophysical Journal'de yayımlandı.