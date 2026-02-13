Tümü Webekno
[13-16 Şubat] 4.300 TL Değerindeki 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Steam, her hafta olduğu gibi bu hafta da bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza olanak tanıyor. Oyunseverler, içeriğimizde yer alan oyunları bu süreçte ücretsiz olarak oynayabilecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, zaman zaman bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza izin veriyor. Şimdi ise 13-16 Şubat tarihleri arasında Steam’de ücretsiz oynayabileceğiniz oyunlar açıklandı.

Steam’in bu yeni kampanyası kapsamında 2 oyunu ücretsiz bir şekilde deneyebileceksiniz. Aşağıdan bu oyunları ve normal fiyatlarını görebilirsiniz. Oyunlar, kısa süreliğine ücretsiz oynanabilecek. Zamanları dolduktan sonra oynadıktan sonra yeniden satın almanız gerekecek.

Steam'de bu hafta ücretsiz olan oyunlar

2

Oyun Normal Fiyatı
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 17.99$
RPG Maker MZ 79.99$

Steam'de ücretsiz olan oyunları nasıl deneyebilirsiniz?

  • Adım #1: Oyunların Steam sayfasına girin.
  • Adım #2: Açılan sayfada oyun bilgilerinin hemen altında yer alan fiyat gibi bilgilerin yer aldığı kısma gelin.
  • Adım #3: Buradaki "Oyunu Oyna" butonuna basarak ücretsiz olarak oyunu yükleyip oynayın.
Steam'e Sessiz Sedasız Onlarca Yeni Ücretsiz Oyun Eklendi: İşte Aralarından En Dikkat Çekenler! Steam'e Sessiz Sedasız Onlarca Yeni Ücretsiz Oyun Eklendi: İşte Aralarından En Dikkat Çekenler!
Overwatch Evrenine İlk Türk Kahraman Ekleniyor: İşte Emre'nin İlk Oynanış Videosu! [Video] Overwatch Evrenine İlk Türk Kahraman Ekleniyor: İşte Emre'nin İlk Oynanış Videosu! [Video]
