13 Kanser Türünü Tespit Edebilen Bir Test Geliştirildi

Japonya’da araştırmacılar, bir damla kandan 13 farklı kanser türünü tespit edebilecek bir test geliştirdiler. Akciğer, meme ve prostat gibi 13 farklı kanser türünü tespit edebilen test, yüzde 99 oranında doğru sonuçlar sunuyor.

Toshiba, Japonya Ulusal Kanser Araştırma Enstitüsü ve Tokyo Tıp Üniversitesi’den araştırmacılar, bir damla kandan 13 farklı kanser türünü tespit edecek bir teknoloji geliştirdiler. Araştırmacılar, testin geliştirilmesinin önümüzdeki birkaç yılda yapılacak çalışmalarla sona ereceğini düşünüyorlar. Toshiba’nın Sınır Araştırmaları Laboratuvarı’ndan Koji Hashimoto, geliştirilen kanser testi ile ilgili açıklama yaptı.

Koji Hashimoto, yaptığı açıklamada, “Diğer şirketlerin yöntemleriyle karşılaştırıldığında kanser teşhisinde doğruluk derecesi yüksek tespit için gerekli zaman ve maliyette ciddi bir avantaj sağlıyoruz” dedi.

Geliştirilen yeni kanser testi, kandaki mikroRNA moleküllerini bularak kanseri tespit ediyor. Bu test ile hastalar birkaç saat içerisinde sonuçları alabiliyorlar. Testin bu kadar kısa bir sürede sonuç vermesi, kanserin erken teşhisi için büyük bir yardım sağlayacak.

Hashimoto’nun yaptığı açıklamaya göre bu kanser testinin maliyeti 200 dolardan daha düşük olacak. Test piyasaya sürülene kadar fiyatının daha da düşeceği düşünülüyor.

Geliştirilen bu yeni kanser testi, kan örneğinden kanseri tespit eden ilk test örneği değil. Geçen yıl John Hopkins Üniversitesi’nden araştırmacılar da akciğer, meme ve kolon kanseri dahil olmak üzere sekiz farklı kanser türünü tespit edebilen bir test geliştirdiklerini, Science dergisinde yayınladıkları makale ile açıklamışlardı.

John Hopkins Üniversitesi’nden araştırmacıların geliştirdiği kanser testi, yüzde 70 doğrulukla kanseri tespit edebiliyordu. Bu testte kanseri tespit etmek için protein biyobelirteçlerinden ve DNA mutasyonlarından faydalanılıyordu. Bu test için açıklanan maliyet ise 500 dolardı.

Geçtiğimiz yıl geliştirilen bir başka test de pankreas, yumurtalık ve karaciğer gibi 10 farklı kanser türünü tespit edebiliyordu. Bu testte doğruluk oranı yüzde 56 ile 90 arasında. Söz konusu test ile sonuçlar yaklaşık iki haftada alınabiliyor. 10 farklı kanser türünü tespit edebilen bu testte de DNA tabanlı göstergeler kullanılarak kanser tespit edilebiliyor.

Kanserin tespit edilmesi için kan testlerinin kullanılabilir olması ve bu kadar kısa sürelerde, bu doğrulukta kanserin tespit edilmesi, kanserin erken teşhisi için önemli bir adım. Kanserin bu şekilde erken teşhis edilmesi, tedavisinin uygulanmasında da önemli bir gelişmeler sağlayacaktır.