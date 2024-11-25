139 yıllık Japonya merkezli kablo şirketi Fujikura'nın hisseleri son bir yılda %400 arttı. Nedeni ise yapay zekâ çılgınlığı.

Yapay zekâ, şüphesiz günümüzün teknoloji dünyasının en önemli konusu. Gün geçtikçe bu teknolojinin daha çok geliştiğini ve bu alanda şirketler çıktığını görüyoruz. Hâliyle bu popülarite, yapay zekâ tarafında hamle yapan şirketlerin öne çıkmasını da sağlıyor. Tabii bazen ilginç durumlar da yaşanabiliyor. Japonya borsasında yaşananlar da bunun en yakın örneği.

Küresel olarak devam eden yapay zekâ çılgınlığı, kimsenin haberi olmadığı Japonya merkezli eski bir şirketin uçuşa geçmesini sağladı. 139 yıllık şirket, birden borsanın yıldızı oldu.

Hisseleri 1 yılda %400 arttı

Fujikura isimli bu şirket, veri merkezleri için kablo yapan bir elektrik ekipmanı şirketiydi. Merkezi Tokyo’da bulunan bu firmanın kökenleri de 1885’lere kadar uzanıyordu. Şirket, son bir yılda hisselerinde %400 civarında artış yaşayarak en iyi performans gösteren firmalardan biri oldu.

Birden uçuşa geçen köklü firma, fiber optik kablo alanında uzmanlaşıyor. Ürünleri sektördeki en küçük çaplara sahip. Bu da dar alanlarda kullanılmalarını sağlıyor ve onları rakiplerinin önüne taşıyor. Veri merkezlerinin yapay zekâ için ne kadar önemli olduğunu düşündüğümüzde bu tarz bir şirketin başarılı olması pek şaşırtıcı değil.

Fujikura’nın birçok önemli müşterisi var. Apple da bunlar arasında. Şirket, bu ay başında yayımladığı kazanç raporunda gelirlerini 674 milyon dolara çıkararak %17 artırdığını ifade etmişti. Gelirinin %70 civarını da yurt dışından alıyordu. %38’i, yapay zekâ çılgınlığının başkentlerinden olan ABD’dendi.