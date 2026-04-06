En İyi iPhone Tamiri Yapan Yerler - 2026

Türkiye'de iPhone tamiri yaptırmak için güvenilir servisleri sizler için listeledik. İşte kullanıcı yorumları ve müşteri memnuniyetine göre öne çıkan iPhone tamiri yapan yerler.

Akıllı telefon pazarının en büyük oyuncularından biri olan Apple, iPhone modelleriyle her yıl milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor. Ancak her elektronik cihaz gibi, iPhone'lar da zamanla donanımsal arızalar verebiliyor veya talihsiz kazalar sonucunda ekran kırılması, batarya sağlığının düşmesi gibi sorunlarla karşılaşabiliyor. 2026 yılı itibarıyla, artan cihaz ve parça maliyetleri göz önüne alındığında, bozulan bir iPhone'u yenisiyle değiştirmek yerine güvenilir bir serviste tamir ettirmek çok daha mantıklı bir seçenek hâline geldi. Peki, cihazınızı kime emanet edeceksiniz?

Bu rehberimizde, "Türkiye'de en iyi iPhone tamiri yapan yerler hangileri?" sorusuna yanıt ararken, kullanıcı yorumlarını ve müşteri memnuniyeti oranlarını baz alarak Türkiye'nin önde gelen servislerini listeledik. Sadece mekân isimleri vermekle kalmıyor; orijinal ve muadil parça arasındaki farklardan, 2026 güncel tamir fiyatlarına, cihazınızı servise vermeden önce almanız gereken önlemlerden, garanti süreçlerine kadar merak edilen tüm detaylara değiniyoruz. Gelin, iPhone'unuzu ilk günkü performansına kavuşturacak en güvenilir tamir merkezlerine ve dikkat etmeniz gereken püf noktalara yakından bakalım.

NOT: Bu içerikte yer alan işletmeler, Google kullanıcı puanları ve yorumları baz alınarak sıralanmıştır. Ancak bu puanların ve yorumların her zaman tamamen objektif ya da manipülasyondan uzak olduğu garanti edilemez. Webtekno olarak listede yer alan işletmelerin hizmet kalitesi, ürün durumu veya satış süreçleriyle ilgili herhangi bir doğrudan sorumluluk kabul etmemekteyiz. Nihai satın alma kararı ve doğabilecek tüm riskler kullanıcıya aittir; bu nedenle tercih yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı ve mümkünse ürünü yerinde incelemenizi öneririz.

iPhone Tamir Servisi Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?

Telefonunuz bozulduğunda karşınıza yüzlerce tamirci seçeneği çıkacaktır. Ancak cihazınızı herhangi birine teslim etmeden önce bazı hayati kriterleri göz önünde bulundurmalısınız. Şeffaf fiyatlandırma, garanti belgesi sunumu ve teknisyenlerin yetkinliği en çok dikkat etmeniz gereken detayların başında geliyor.

Orijinal Parça mı, Muadil mi? Fark ve Riskleri

iPhone onarımlarında en büyük ikilem parça seçimidir. Orijinal Apple parçaları, cihazınızın fabrikadan çıktığı günkü kaliteyi sunar. Renk doğruluğu, dokunmatik hassasiyeti ve batarya ömrü gibi konularda sürpriz yaşamazsınız. Ancak orijinal parçalar oldukça pahalıdır.

Muadil (Yan Sanayi) parçalar ise çok daha uygun fiyatlıdır. Piyasada A kalite, AAA kalite gibi isimlendirilen iyi muadiller bulunsa da, ucuz ve kalitesiz parçalar risk taşır. Kötü bir muadil ekran, Face ID'nin bozulmasına, renklerin soluk görünmesine veya bataryanın aniden şişmesine neden olabilir. Eğer özel servise gidiyorsanız, mutlaka "A Kalite" veya "Orijinal Çıkma" (başka cihazdan alınan sağlam orijinal parça) kullanıp kullanmadıklarını sorgulayın.

Apple Yetkili Servis mi, Özel Servis mi? Hangisi Daha Avantajlı?

Apple Yetkili Servisleri (Gürgençler, Troy, Zentech vb.): Telefonunuzun garantisi devam ediyorsa adresiniz kesinlikle burası olmalıdır. Tüm işlemler Apple'ın küresel standartlarında, %100 orijinal parçalarla yapılır. Cihazınız garanti dışıysa fiyatlar özel servislere göre 2-3 kat daha tuzlu olabilir.

Özel Servisler: Garantisi bitmiş cihazlar için hayat kurtarıcıdır. Onarım süresi çok daha kısadır (bazen 1 saatte teslim alırsınız) ve anakart tamiri, entegre değişimi gibi Apple'ın yapmayıp doğrudan "cihaz değişimi" çıkardığı işlemleri çok daha ucuza yapabilirler. Tek dezavantajı, güvenilir bir yer bulma zorunluluğudur.

Şehir Bazlı En İyi iPhone Tamir Servisleri - 2026

İstanbul'da iPhone Tamir: Semt Semt Güvenilir Adresler

Tamirci Abi (Kadıköy) - 4.9

Hasanpaşa bölgesinde yer alan ve Haritalar'da en yüksek puanlı özel servislerden biri olan Tamirci Abi, hızlı ekran ve batarya değişimiyle öne çıkıyor. İşlemlerinde 6 ay garanti sunmaları ve orijinal kalitede yedek parça kullanmaları en büyük artıları.

İletişim numarası: 0546 725 25 25

Instagram hesabı

Troy Apple Yetkili Servis (Galataport) - 4.2

Resmî Apple yetkili servisi olarak karşımıza çıkan Troy Apple Yetkili Servis Galataport, Beyoğlu'nda ulaşımı oldukça kolay bir bölgede bulunuyor ve telefonunuzun tüm tamir ihtiyaçlarını hızlıca karşılayabiliyor.

İletişim numarası: 0850 532 1992

FPPRO (Beşiktaş) - 4.4

Yapılamaz" denilen anakart arızalarında veya sıvı temaslarında Türkiye'nin en çok bilinen servislerinden biri. Sosyal medyada da aktif olan FPPRO, mikro lehimleme işlemlerinde oldukça yetkin bir kadroya sahip. Sadece Beşiktaş değil, İstanbul genelinde farklı şubelere ulaşabilirsiniz.

İletişim numarası: 0850 308 4400

Instagram hesabı

Resmî Apple mağazaları (Zorlu Center, Akasya AVM, Bağdat Caddesi)

Eğer iPhone'unuzda bir sorun varsa götürmeniz gereken ilk yer Apple'ın kendi resmî mağazalarıdır. Beşiktaş'taki Zorlu Center, Acıbadem'deki Akasya AVM ve Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki olmak üzere toplamda 3 adet Apple mağazası İstanbul'da bulunuyor.

İletişim numarası: (0216) 468 01 00 (Bağdat Caddesi), (0216) 250 71 00 (Akasya AVM), (0212) 708 37 00 Zorlu Center

Teknoway (Kadıköy) - 4.5

Söğütlüçeşme üzerinde bulunan oldukça popüler bir merkez. Özellikle ekran camı değişimi ve kasa onarımı konularında ciddi bir müşteri kitlesine sahipler. Hızlı hizmetleriyle biliniyor.

İletişim numarası: 0537 958 02 02

Instagram hesabı

Ankara'da iPhone Tamir: Başkentin En İyi Servisleri

TEK GSM Apple Servis (Çankaya) - 4.8

Başkentte arıza tespiti ve dürüst fiyat politikası ile kullanıcıların güvenini kazanmış bir servis olduğunu söyleyebiliriz.

İletişim numarası: 0535 793 48 84

Instagram hesabı

iPhone Teknik Servis Sarsan İletişim (Çankaya) - 4.9

Yüksek müşteri memnuniyeti ve güler yüzlü hizmetiyle Ankara'nın en iyi puanlanan servislerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

İletişim numarası: 0312 229 15 72

Instagram hesabı

İzmir, Bursa ve Diğer Şehirlerde iPhone Tamir Seçenekleri

FİXTEL İzmir iPhone Servis (Konak/İzmir) - 5.0

İzmir'de bulunan bu işletme, Google üzerinden 5.0 ile en yüksek puana sahip. Yorumlardan da müşterilerini mutlu eden arıza çözümü ve kaliteli işçiliğe sahip bir iPhone servisi olduğunu söyleyebiliriz.

İletişim numarası: 0507 494 26 46

Instagram hesabı

FixxTekno (Bornova / İzmir) - 4.9

Profesyonel kadrosuyla detaylı anakart onarımı dahil geniş bir yelpazede hizmet veriyor ve kullanıcılardan aldığı yüksek puanlarla dikkat çekmeyi başarıyor.

İletişim numarası - (0232) 999 89 82

Instagram hesabı

iDoctor Phone Service (Nilüfer / Bursa) - 4.8

Bursa bölgesinde Apple ürünleri tamiri dendiğinde şeffaf süreçleriyle akla ilk gelen merkezlerden biri. Kullanıcılardan da en yüksek puanları ve en iyi yorumları almayı başarıyor.

İletişim numarası - 0532 337 26 16

Instagram hesabı

iPhone Tamir Fiyatları: 2026 Güncel Karşılaştırma Tablosu

Ekran, Batarya ve Kamera Tamiri İçin Güncel Fiyat Rehberi

iPhone 17:

Onarım Türü iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Çatlak Ekran 15.999 TL 15.999 TL 15.999 TL 18.499 TL Arka Cam Hasarı 7.739 TL 7.739 TL 7.739 TL 7.739 TL Çatlak Ekran + Arka Cam 20.239 TL 20.239 TL 20.239 TL 22.899 TL Pil 4.799 TL 5.799 TL 5.799 TL 5.799 TL Arka Kamera 8.299 TL 8.299 TL 12.499 TL 12.499 TL Diğer Hasar 50.999 TL 58.999 TL 66.499 TL 73.999 TL

iPhone 16:

Onarım Türü iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max Çatlak Ekran 13.649 TL 15.999 15.999 TL 18.499 TL Arka Cam Hasarı 7.739 TL 7.739 7.739 TL 7.739 TL Çatlak Ekran + Arka Cam 17.999 TL 20.239 TL 20.239 TL 22.899 TL Pil 4.799 TL 4.799 TL 5.799 TL Arka Kamera 8.299 TL 8.299 TL 12.499 TL 12.499 TL Diğer Hasar 46.349 TL 50.999 TL 55.449 66.499 TL

iPhone 15:

Onarım Türü iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Çatlak Ekran 13.649 15.999 TL 15.999 TL 18.499 TL Arka Cam Hasarı 7.739 TL 7.739 TL 7.739 TL 7.739 TL Çatlak Ekran + Arka Cam 17.999 20.239 TL 20.239 TL Pil 4.799 TL 4.799 TL 4.799 TL 22.899 TL Arka Kamera 8.299 TL 8.299 TL 10.869 TL 12.499 TL Diğer Hasar 46.349 TL 50.999 TL 55.449 TL 58.999 TL

iPhone 14

Onarım Türü iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Çatlak Ekran 13.649 TL 15.999 TL 15.999 TL 18.499 TL Arka Cam Hasarı 7.739 TL 7.739 TL 40.399 TL 44.549 TL Çatlak Ekran + Arka Cam 17.999 TL 20.239 TL 47.499 TL Pil 4.799 TL 4.799 TL 4.799 TL 4.799 TL Arka Kamera 8.299 TL 8.299 TL 10.869 TL 10.869 TL Diğer Hasar 42.119 TL 50.999 TL 55.449 TL 58.999 TL

iPhone 13

Onarım Türü iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max Çatlak Ekran 13.649 TL 11.299 13.649 15.999 TL Arka Cam Hasarı 27.999 TL 24.349 TL 36.249 TL 40.399 TL Çatlak Ekran + Arka Cam 36.999 TL 30.899 TL 42.119 TL 50.999 TL Pil 4.249 TL 4.249 TL 4.249 TL 4.249 TL Arka Kamera 8.299 TL 8.299 TL 9.569 TL 9.569 TL Diğer Hasar 36.999 TL 30.899 TL 42.119 TL 50.999 TL

Son yıllarda çıkan iPhone modellerinin Apple tarafından belirlenen tamir ücretlerini sizler için derledik. Hasara göre çok değişen fiyatlarla karşılaşıyoruz. Apple'ın buradaki bağlantı üzerinden ulaşabileceğiniz aracından iPhone'unuzun modeline göre tüm fiyatları görebilirsiniz.

Hangi Arıza Kaç Günde Çözülür? Tamir Süreleri Rehberi

Donanımlı ve stoklu çalışan iyi bir özel serviste; ekran, ön cam, batarya, kamera ve şarj soketi değişimleri genellikle 1 ila 3 saat içerisinde, aynı gün teslim edilecek şekilde tamamlanır. Ancak "Apple Logosu'nda kalma", sıvı teması, Touch ID/Face ID tamiri veya 4013, 4014 gibi kronik hataları barındıran anakart arızalarında detaylı lehim işçiliği gerektiğinden bu süre 3 ile 7 iş günü arasında sürebilmektedir. Yetkili servislerde ise kargo süreçleri ve yoğunluğa bağlı olarak en basit işlem bile birkaç günü bulabilir.

iPhone Tamirine Göndermeden Önce Yapmanız Gerekenler

Telefonunuzu bir servise teslim etmeden önce veri güvenliğiniz ve işlem hızı için şu adımları mutlaka uygulamalısınız:

Yedek Alın : Herhangi bir anakart işleminde veya yazılım sıfırlamasında verileriniz silinebilir. Cihazınızı iCloud veya bilgisayarınız üzerinden yedeklediğinizden emin olun.

iPhone'u Bul (Find My) Özelliğini Kapatın : Bu özellik açıkken Apple yetkili servisleri dahil birçok servis cihaza yazılım müdahalesinde bulunamaz. Ayarlar > Adınız > Bul adımlarını izleyerek kapatın.

SIM Kartı ve Aksesuarları Çıkarın : Kılıf, ekran koruyucu ve içindeki SIM kartınızı alarak cihazı çıplak halde teslim edin.

Parolanızı Kaldırın veya Belirtin: Servis, tamir sonrası ekran dokunmatiğini veya kameraları test edebilmek için cihazınızın kilidini açmak zorundadır. Verileriniz çok özelse cihazı sıfırlayarak vermek en güvenli yoldur.

SSS: iPhone Tamir Hakkında Merak Edilenler

iPhone Tamir Garantisi Var mı? Kaç Ay Geçerli?

Güvenilir özel tamir servisleri, değiştirdikleri parça (örneğin ekran veya batarya) için genellikle işçilik ve parça garantisi sunarlar; bu süre standart olarak 6 ay civarındadır. Apple Yetkili Servislerinde yapılan ücretli onarımlarda ise cihazın genel garantisi bitmiş olsa dahi takılan parça 90 günlük Apple garantisi altına girer.

Tamir Sonrası iPhone Eski Performansına Kavuşur mu?

Eğer cihazınız donanımlı bir serviste, alanında uzman bir teknisyen tarafından ve kaliteli/orijinal bir yedek parça kullanılarak onarıldıysa, cihazınız fabrika çıkışına en yakın hâline, yani eski performansına sorunsuz bir şekilde geri döner. Pilin yenilenmesi cihazın hızını artırırken, orijinal ekran renk derinliğinin korunmasını sağlar.

Tamir mi Yaptırmalı, Yeni iPhone mi Almalı?

Bu kararı verirken uygulanacak en mantıklı yöntem "yüzde 50 kuralı"dır. Eğer cihazınızdan memnunsanız ve talep edilen tamir masrafı, cihazın mevcut ikinci el piyasa değerinin yarısından daha azına denk geliyorsa tamir ettirmek kesinlikle daha mantıklıdır. Ancak cihazınız çok eskiyse, güncelleme almıyorsa ve anakart arızası gibi masraflı bir sorunu varsa bütçenizi yeni bir telefona kaydırmak daha doğru bir yatırım olacaktır.

Sonuç olarak hayatımızın her anına dokunan iPhone'larımızın arızalanması can sıkıcı bir süreç olsa da işi ehline bıraktığınızda çok hızlı ve güvenli bir şekilde çözülebilen bir durumdur. Doğru servis seçimi; cihazınızın ömrünü uzatan, hem paranızı hem de kişisel verilerinizi koruyan en önemli adımdır. Karar vermeden önce kullanıcı yorumlarını incelemek, orijinal parça garantisi istemek ve yetkili/özel servis farkını kendi ihtiyaçlarınıza göre değerlendirmek sizi ileride yaşanabilecek büyük mağduriyetlerden koruyacaktır.