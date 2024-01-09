Intel, masaüstü işlemcilerinin ardından en güçlü dizüstü bilgisayar işlemcilerini de yenileme yoluna gitti. 14. nesil Intel işlemciler CES 2024'te tanıtıldı.

Intel, CES 2024 fuarında tüm 14. nesil dizüstü ve mobil işlemcilerini tanıttı. Tanıtılan modeller arasında en yeni HX serisi mobil işlemciler de yer aldı. HX serisi, bu yılın oyuncu dizüstü bilgisayarlarında göreceğimiz bir işlemci.

Raptor Lake adı verilen 13. nesil işlemcilerin yenilenmiş versiyonu olan bu işlemciler, Intel'in yeni Core Ultra işlemcilerinden de farklı bir donanım olarak ifade ediliyor.

Intel, yenilenmiş işlemcilerine güveniyor

Intel, yeni Core i9-14900HX ile AMD'nin 3D V-Cache kullandığı ilk modeli olan Ryzen 9 7945HX'i karşı karşıya getirdiği bir testin sonuçlarını da paylaştı. Buna göre 1080p çözünürlükte Intel, AMD'ye hemen hemen üstünlük sağladı, yalnızca Horizon Zero Dawn, Cyberpunk 2077 ve Red Dead Redemption 2'de rakibinin gerisinde kaldı. Öte yandan Intel, 13. nesil işlemcilerle bir karşılaştırma yapmadı.

Intel 14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerin özellikleri

14. nesil Core HX serisinin amiral gemisi modeli olan Core i9-14900HX, 8 performans ve 16 verimlilik çekirdeğine, 24MB L3 önbelleğe ve çift kanallı DDR5 belleği desteğine sahip. Performans çekirdekleri 5.8GHz hıza çıkabilen işlemcinin verimllilik çekirdeklerinde ise bu hız 4.1GHz'i bulabiliyor. Onu takip eden Core i7-14700HX ise 8 performans ve 12 verimlilik çekirdeği, 8MN L2 önbelleği, 33 MB L3 önbelleği ile geliyor. İşlemcinin hızı ise 5.5GHz'i buluyor. Core i5 varyantları arasında ise i5-14500HX başı çekiyor.

Model Konfigürasyon L3 Önbellek Core i9-14900HX 8 Performans + 16 Verimlilik (5.8GHz/4.1GHz) 36 MB Core i7-14700HX 8 Performans + 12 Verimlilik (5.5GHz/3.9GHz) 33 MB Core i7-14650HX 8 Performans + 8 Verimlilik (5.2GHz/3.7GHz) 30 MB Core i5-14500HX 6 Performans + 8 Verimlilik (4.9GHz/3.5GHz) 24 MB Core i5-14450HX 6 Performans + 4 Verimlilik (4.8GHz/3.5GHz) 20 MB

Intel'den gelen açıklamaya göre tüm HX işlemciler, yenilenmiş Intel 7 mimarisi üzerinde çalışıyor. Bu mimari ile birlikte PCle Gen 5, DDR5 bellek, WiFi 7 bağlantısı, Rangeley platform desteği de geliyor.

Daha önce masaüstü versiyonlarda güncelleme yoluna giden Intel, daha çok işlemcilerin çalışma şeklini ve ismini değiştirmiş ancak oyun performansı anlamında AMD'den geride kalmıştı. Bakalım firma mobilde durumu değiştirebilecek mi?