Intel marka işlemcilerin seri isimlendirmelerinde 'göl' isimleri kullanıldığını hiç fark ettiniz mi? Bu tercihin arkasındaki nedene ve Intel'in bu konuda neden bu kadar ısrarcı olduğuna birlikte bakıyoruz.

Intel'in işlemci isimlerinde bir 'tema' fark ettiniz mi? Örneğin Coffee Lake, Comet Lake ya da Tiger Lake gibi isimler dikkatinizi çekmiş olabilir. Evet, şirketin çoğu işlemci serisi, göl isimleriyle adlandırılmış.

Gerçekten bu isimlerin bildiğimiz göllerle bir bağlantısı var mı ya da Intel, neden işlemcilerine göl isimleri vermeyi tercih ediyor? İşte "Lake" kod adlı işlemcilerin arkasındaki hikâye:

İlk başta Intel, işlemcilerini sadece göllere atıfla adlandırmıyordu.

Önceleri, Intel kod adları sadece coğrafi özelliklere bağlı değildi. Geçmiş zamanlarda işlemciler daha az karmaşıktı ve genellikle şehir isimlerine ek olarak işlemcilerin tasarlandığı şehirler de kod adı olarak kullanılmıştı.

Örneğin, 2008 yılında piyasaya sürülen Core i7 ve Xeon CPU'lar "Bloomfield" adını taşıyordu ki bu isim New Jersey'deki bir ilçeyi temsil ediyordu.

Ancak 2007'ye kadar Intel, haritada bulunmayan veya gerçek bir yerle bağlantılı olmayan kod adları da kullanmıştı. Bu dönemde, Sandy Lake gibi isimler ortaya çıktı.

İlk başta Gesher olarak adlandırılan bu işlemci, daha sonra İsrail'deki bir siyasi partiyle aynı adı taşıdığı ortaya çıkınca değiştirildi. Yani başlangıçta Intel, sadece göllere odaklanmamıştı.

Intel'in işlemci isimlendirmesindeki değişiklikler zaman içinde evrim geçirdi.

Gelecek yıllarda Intel, önceki şehir adlarından ve harita referanslarından vazgeçerek coğrafi özelliklerden, dağlardan, nehirlerden ve göllerden esinlenen yeni bir isimlendirme yaklaşımına geçmeye karar verdi.

Özellikle son zamanlarda göl isimlerine odaklanan Intel; örneğin, 8. nesil Intel CPU'larına Coffee Lake, 10. nesilde Comet Lake ve 11. nesilde Tiger Lake gibi isimler verdi.

Coffee Lake, gerçek bir göl olan Wisconsin'deki Bayfield County'deki bir göle; Comet Lake, Ohio'daki Summit County'de bulunan bir göle; Tiger Lake ise Florida'nın Polk ilçesindeki bir göle atıfta bulunuyordu. Kuzey Amerika'daki farklı göllerden esinlenmiş gibi görünse de aslında bu isimlendirme tamamen rastgele bir tema üzerine kuruluydu.

Gelelim asıl sorumuza, neden göl adları veriliyor ve göl adlarını neye göre seçiyorlar?

Intel'in stratejik planlama müdürü Jeff Tripp'e, "Kod adı seçerken hangi gölün seçileceği konusunda bir kriter var mı?" diye sorulduğunda ise "Açıkçası güç, hız gibi bir imaj veren isimlere ihtiyaç duyuyoruz." diyor.

Ayrıca Tripp, takımın bir ara "Strawberry Lake" adında bir kod adı düşündüğünü ancak bu ismin birçok kişiye çocuk oyuncakları olan Strawberry Shortcake'i hatırlatacağını düşündüklerinden vazgeçildiğini belirtiyor.

Peki Intel, neden işlemcilerine kod adları veriyor?

Intel'in işlemcileri için kullanılan kod adları, şirketin ticari sırlarını koruma stratejisinin bir parçasıydı. Kod adları, projelerin detaylarını rakiplerinden ve halktan gizli tutarken şirketin rekabet avantajını korumasına yardımcı oluyordu. Bu kod adları sayesinde de Intel, geliştirdiği ürünler hakkında bilinmezliklerinden dolayı piyasada büyük bir merak uyandırıyordu.

Yani sizin de anlayacağınız üzere diğer bir nedeni de pazarlama stratejisiydi. İşlemcilere atfedilen bu coğrafi isimler, ürün lansmanlarını ve duyurularını daha heyecan verici kılıyordu.

Örneğin, bir kullanıcı bir işlemci satın almayı düşündüğünde, Tiger Lake veya Comet Lake gibi isimler gördüğünde ürün daha ilgi çekici geliyor ki bu da pazarlama açısından ürünün daha hatırlanabilir ve satın alınabilir olmasını sağlıyordu.

Başka isimler kullanmamalarının ardında ise pek tabii tahmin edebileceğiniz nedenler yatıyor.

Herhangi bir şirketin, ürünlerini adlandırırken kaçınmak istediği ana sorun, ticari marka ihlalleridir. Intel, Big Mac gibi bir isim seçemez çünkü bu, McDonald's tarafından ticari marka tescili yapılmıştır. Tabii bu sadece küçük bir örnek.

Intel çalışanısınız ve rastgele bir isim aklınıza geliyor ancak bir bakıyorsunuz ki bu ismin hak sahibi çoktan var. Şirketi ne kadar zor bir duruma soktuğunuzu böylelikle tahmin edebilirsiniz. Örneğin; 90'lı yıllarda piyasaya sürdüğü Batman's Revenge, Intel'in epey bir sorun yaşamasına sebep olmuş.

Siz de bilgisayarınızın işlemci kod adını aşağıdaki talimatları izleyerek bulabilirsiniz:

Windows için:

Windows tuşuna basın ve "Sistem Bilgisi" yazın.

yazın. Açılan pencerede "İşlemci" bölümüne gidin ve işlemci adını kopyalayın.

bölümüne gidin ve işlemci adını kopyalayın. İnternette bu adı aratarak, Intel'in web sitesinde kod adınızı bulabilirsiniz.

macOS için:

Spotlight Aramasını açmak için Command + Boşluk Çubuğuna basın.

Çubuğuna basın. Terminal'ı açın ve bu kodu yapıştırın: sysctl -a | grep machdep.cpu.brand_string

yapıştırın: sysctl -a | grep machdep.cpu.brand_string Terminalde görünen işlemci adını kopyalayın.

İnternette bu adı aratarak, Intel'in web sitesinde kod adınızı bulabilirsiniz.

Sizce Intel'in işlemci isimlendirme stratejisi doğru bir tercih mi ya da hangi tema veya isimlendirme stratejisi sizce daha etkileyici olabilir? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın!

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