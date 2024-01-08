AMD, CES 2024 etkinliklerinde çok önemli duyurular yaptı. Şirket, yepyeni işlemcileri ile ekran kartını duyurdu. AMD, Intel ve NVIDIA ile rekabetinde elini güçlendirecek gibi görünüyor.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024, teknoloji devi AMD'nin de önemli duyurularına ev sahipliği yaptı. Markanın açıklamalarına baktığımızda, özellikle de oyunseverler için önemli gelişmeler yaşanacağını görüyoruz.

Peki AMD, CES 2024'te neler açıkladı? Dilerseniz lafı hiç uzatmayalım ve AMD'nin en yeni ürünlerine yakından bakalım.

AMD'nin CES 2024'teki tüm duyuruları:

AMD Ryzen 8000G serisi masaüstü işlemciler:

Yapay zekâ, 2023'te en çok konuşulan konuların başında geldi ve AMD de bu sektörün önemli oyun kurucuları arasında yer aldı. Bu bağlamda; şirketin Ryzen 8000G serisi işlemciler, yapay zekâ performansında fark yaratacak gibi görünüyor. Zira AMD'nin paylaştığı veriler, yeni nesil işlemcilerin Intel'in eş değer modellerinden daha iyi olacağını gösteriyor.

Sınıfının en hızlı yerleşik grafik özelliklerine sahip olan AMD Ryzen 8000G serisi masaüstü bilgisayar işlemcileri, oyun ve içerik oluşturma dahil yoğun iş yükleri için büyük güç, performans ve verimlilik sağlayacaklar. Bu yeni işlemciler, yapay zekâ iş yüklerini optimize etmek ve yeni yapay zekâ deneyimlerini açığa çıkarmak için Ryzen AI teknolojisinden faydalanacak.

Yukarıdaki tabloda AMD Ryzen 7 8700G'nin dahili GPU'sunun, Intel Core i7-14700K ile karşılaştırmasını görüyorsunuz. AMD'nin en yeni işlemcileri, tek başlarına bile oyun performanslarında fark yaratacaklar gibi görünüyor.

AMD tarafından yapılan açıklamaya göre Ryzen 8000G serisinde 4 farklı modelle karşılaşacağız. Bunlardan en iyisi, AMD Ryzen 7 8700G olarak karşımıza çıkacak. Ryzen AI destekli işlemci, 5.1 GHz'ye kadar çalışacak. 24 MB önbellek kapasitesine sahip olan işlemci, 8 çekirdekli bir yapıya sahip olacak.

AMD Ryzen 8000G serisi işlemcilerin teknik özellikleri:

Model/ön bellek Çekirdek/sanal çekirdek (thread) Çalışma hızı AMD Ryzen 7 8700G, 24 MB 8 çekirdek (16 thread) 5.1 GHz AMD Ryzen 5 8600G, 22 MB 6 çekirdek (12 thread) 5.0 GHz AMD Ryzen 5 8500G, 22 MB 6 çekirdek (12 thread) 5.0 GHz AMD Ryzen 3 8300G, 12 MB 4 çekirdek (8 thread) 4.9 GHz

AMD Ryzen 5000 serisine 4 yeni model eklendi

AMD, Ryzen 5000 serisi işlemcilerine 4 yeni model ekledi. AM4 platformu kullanan tüketiciler, bu sayede yepyeni modellerle tanışma imkânı yakalayacaklar. Şirketin serideki yeni işlemcileri; Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 7 5700, Ryzen 5 5600GT ve Ryzen 5 5500GT olarak karşımıza çıktı.

AMD Ryzen 5000 serisindeki işlemcilerin teknik özellikleri:

Model/ön bellek Çekirdek/sanal çekirdek (thread) Çalışma hızı AMD Ryzen 7 5700X3D, 100 MB 8 çekirdek (16 thread) 4.1 GHz AMD Ryzen 7 5700, 20 MB 8 çekirdek (16 thread) 4.6 GHz AMD Ryzen 5 5600GT, 19 MB 6 çekirdek (12 thread) 4.6 GHz AMD Ryzen 5 5500GT, 19 MB 6 çekirdek (12 thread) 4.4 GHz

AMD Radeon RX 7600 XT ekran kartı

AMD, geçtiğimiz yıl 8 GB kapasiteli Radeon RX 7600 ekran kartını piyasaya sürdü. CES 2024, bu serideki en yeni ekran kartına ev sahipliği yaptı. AMD, 16 GB kapasiteli yeni ekran kartı Radeon RX 7600 XT'yi resmen duyurdu. 2.76 GHz'ye kadar çalışan ekran kartı, 128-bit yapısı ve 190W güç değeri ile dikkat çeken ekran kartı, oyunseverlerin en çok tercih ettiği modellerden biri olacak gibi görünüyor.

AMD'nin Radeon RX 7600 XT için paylaştığı veriler de dikkat çekici. NVIDIA GeForce RTX 2060 ile yapılan kıyaslamaya baktığımızda, yeni ekran kartının oldukça iyi sonuçlar verdiğini görüyoruz. Mesela NVIDIA GeForce RTX 2060'ın 58 fps verebildiği Call of Duty: Modern Warfare 3, Radeon RX 7600 XT ile 113 fps'e kadar oynanabiliyor.