Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Void'da indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. İnternet Haberleri ve İçerikleri

Gmail, Instagram, Netflix ve Dahası: 149 Milyon Kullanıcı Verisi İfşa Oldu!

Bir siber güvenlik uzmanı, içinde 149 milyon giriş bilgisinin bulunduğu herkese açık bir veri tabanı keşfetti. Bu veri tabanı, dünyanın en popüler çevrim içi platformlarına ek olarak .gov ve .edu uzantılı internet sitelerine girişte kullanılan bilgilere ev sahipliği yapıyordu.

Gmail, Instagram, Netflix ve Dahası: 149 Milyon Kullanıcı Verisi İfşa Oldu!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Jeremiah Fowler isimli bir siber güvenlik uzmanı, son dönemlerin en büyük veri ihlallerinden bir tanesini tespit etti. İnternette teknik olarak herkesin ulaşabildiği bir veri tabanı bulan siber güvenlik uzmanı, 149 milyon giriş bilgisinin ifşa olduğunu buldu. Aklınıza gelecek tüm platformlar, bu veri ihlalinin bir parçası olmuş durumda.

Yapılan açıklamaya göre 149 milyon giriş bilgisini barındıran veri tabanında Gmail, Facebook, Instagram, Netflix, Binance, TikTok, X, Disney+, HBOmax, Roblox, OnlyFans, iCloud, Outlook, Yahoo gibi platformlara ek olarak .edu ve .gov uzantılı devlet siteleri de bulunuyor. Şifre bile konulmayan veri tabanına kaç kişinin ulaştığı, söz konusu verilerin kimlerin eline geçtiği ise ne yazık ki bilinmiyor.

96 GB büyüklüğündeki veri tabanında hangi bilgiler tespit edildi?

Başlıksız-1

Jeremiah Fowler, tespit ettiği devasa veri tabanında daha çok e-posta adresleri ve platformlara girişte kullanılan şifrelerin bulunduğunu söylüyor. Ancak bunun dahası da var; bazı kişilere ait kredi kartı bilgilerinin yanı sıra .gov uzantılı sitelere girişte kullanılan kimlik bilgileri ve şifreler de ifşa olmuş durumda.

Veri ihlalinden etkilenen platformlar ve etkilenen kullanıcı sayısı (tahmini):

  • Gmail: 48 milyon hesap.
  • Facebook: 17 milyon hesap.
  • Instagram: 6,5 milyon hesap.
  • Yahoo: 4 milyon hesap.
  • Netflix: 3,4 milyon hesap.
  • Outlook: 1,5 milyon hesap.
  • .edu alan adı: 1,4 milyon hesap.
  • iCloud: 900.000 hesap.
  • TikTok: 780.000 hesap.
  • Binance: 420.000 hesap.
  • OnlyFans: 100.000 hesap.
Bir Hack Draması: Ubisoft Müşteri Hizmetlerinin Yıllardır Rüşvet Aldığı Ortaya Çıktı Bir Hack Draması: Ubisoft Müşteri Hizmetlerinin Yıllardır Rüşvet Aldığı Ortaya Çıktı

Peki şimdi ne olacak?

149 milyon giriş bilgisi, söz konusu ihlale sizin de kurban gitmiş olabileceğinizi gözler önüne seriyor. Eğer kendi güvenliğinizi sağlamak isterseniz, tüm şifrelerinizi değiştirin ve 2 faktörlü kimlik doğrulamayı aktif edin. Tabii yeni şifrelerin güvenli olmasına da dikkat edin.

Hack

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ucuza 165 Hz Ekran, Snapdragon 8 Gen 5 ve 8000 mAh Batarya Sunan realme Neo8 Tanıtıldı

Ucuza 165 Hz Ekran, Snapdragon 8 Gen 5 ve 8000 mAh Batarya Sunan realme Neo8 Tanıtıldı

Yapımı Eski Olan Ama Bugünleri Anlatan Filmler

Yapımı Eski Olan Ama Bugünleri Anlatan Filmler

Akü Gibi Batarya, 50 MP Ön Kamera, Snapdragon 6 Gen 1 Gibi Özellikleri Uygun Fiyata Sunan OPPO Reno15 FS Tanıtıldı

Akü Gibi Batarya, 50 MP Ön Kamera, Snapdragon 6 Gen 1 Gibi Özellikleri Uygun Fiyata Sunan OPPO Reno15 FS Tanıtıldı

Steam'de Rockstar Games İndirimleri Başladı (GTA 5, Red Dead Redemption 2 ve Dahası İndirimde)

Steam'de Rockstar Games İndirimleri Başladı (GTA 5, Red Dead Redemption 2 ve Dahası İndirimde)

[23-25 Ocak] Toplam Değeri Bin TL'yi Aşan 4 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz

[23-25 Ocak] Toplam Değeri Bin TL'yi Aşan 4 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz

Dünyanın İlk Lüks İnsansı Robotu Tanıtıldı (Yetenekleri Değil Tasarımı Lüks)

Dünyanın İlk Lüks İnsansı Robotu Tanıtıldı (Yetenekleri Değil Tasarımı Lüks)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim