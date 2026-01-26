Gmail, Instagram, Netflix ve Dahası: 149 Milyon Kullanıcı Verisi İfşa Oldu!

Bir siber güvenlik uzmanı, içinde 149 milyon giriş bilgisinin bulunduğu herkese açık bir veri tabanı keşfetti. Bu veri tabanı, dünyanın en popüler çevrim içi platformlarına ek olarak .gov ve .edu uzantılı internet sitelerine girişte kullanılan bilgilere ev sahipliği yapıyordu.

Jeremiah Fowler isimli bir siber güvenlik uzmanı, son dönemlerin en büyük veri ihlallerinden bir tanesini tespit etti. İnternette teknik olarak herkesin ulaşabildiği bir veri tabanı bulan siber güvenlik uzmanı, 149 milyon giriş bilgisinin ifşa olduğunu buldu. Aklınıza gelecek tüm platformlar, bu veri ihlalinin bir parçası olmuş durumda.

Yapılan açıklamaya göre 149 milyon giriş bilgisini barındıran veri tabanında Gmail, Facebook, Instagram, Netflix, Binance, TikTok, X, Disney+, HBOmax, Roblox, OnlyFans, iCloud, Outlook, Yahoo gibi platformlara ek olarak .edu ve .gov uzantılı devlet siteleri de bulunuyor. Şifre bile konulmayan veri tabanına kaç kişinin ulaştığı, söz konusu verilerin kimlerin eline geçtiği ise ne yazık ki bilinmiyor.

96 GB büyüklüğündeki veri tabanında hangi bilgiler tespit edildi?

Jeremiah Fowler, tespit ettiği devasa veri tabanında daha çok e-posta adresleri ve platformlara girişte kullanılan şifrelerin bulunduğunu söylüyor. Ancak bunun dahası da var; bazı kişilere ait kredi kartı bilgilerinin yanı sıra .gov uzantılı sitelere girişte kullanılan kimlik bilgileri ve şifreler de ifşa olmuş durumda.

Veri ihlalinden etkilenen platformlar ve etkilenen kullanıcı sayısı (tahmini):

Gmail: 48 milyon hesap.

Facebook: 17 milyon hesap.

Instagram: 6,5 milyon hesap.

Yahoo: 4 milyon hesap.

Netflix: 3,4 milyon hesap.

Outlook: 1,5 milyon hesap.

.edu alan adı: 1,4 milyon hesap.

iCloud: 900.000 hesap.

TikTok: 780.000 hesap.

Binance: 420.000 hesap.

OnlyFans: 100.000 hesap.

Peki şimdi ne olacak?

149 milyon giriş bilgisi, söz konusu ihlale sizin de kurban gitmiş olabileceğinizi gözler önüne seriyor. Eğer kendi güvenliğinizi sağlamak isterseniz, tüm şifrelerinizi değiştirin ve 2 faktörlü kimlik doğrulamayı aktif edin. Tabii yeni şifrelerin güvenli olmasına da dikkat edin.