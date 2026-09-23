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[15-22 Eylül 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

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Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

[15-22 Eylül 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 15-22 Eylül 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

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Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen EA SPORTS FC 27 bulunuyor.

İçerikten Görseller

[15-22 Eylül 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
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Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar

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Oyun Fiyat Mevcut İndirim
EA SPORTS FC 27 69.99$ -
WARDOGS 24.99$ -
Diablo IV 49.99$ 12.49$ (-%75)
How to Fish 3.99$ -
Dying Light: The Beast 44.99$ 22.49$ (-%50)
Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ -
Rust 18.99$ 9.49$ (-%50)
Baldur's Gate 3 34.99$ -
Bodycam 17.99$ -
Far Cry 6 47.99$ 4.79$ (-%90)
The Blood of Dawnwalker 49.99$ -
Black Desert 4.99$ 0.49$ (-%90)
Euro Truck Simulator 2 10.09$ -
Resident Evil Requiem 52.49$ -
RV There Yet? 4.49$ 2.69$ (-%40)

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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