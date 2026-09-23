[15-22 Eylül 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 15-22 Eylül 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen EA SPORTS FC 27 bulunuyor.
İçerikten Görseller
Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|EA SPORTS FC 27
|69.99$
|-
|WARDOGS
|24.99$
|-
|Diablo IV
|49.99$
|12.49$ (-%75)
|How to Fish
|3.99$
|-
|Dying Light: The Beast
|44.99$
|22.49$ (-%50)
|Grand Theft Auto V Enhanced
|29.99$
|-
|Rust
|18.99$
|9.49$ (-%50)
|Baldur's Gate 3
|34.99$
|-
|Bodycam
|17.99$
|-
|Far Cry 6
|47.99$
|4.79$ (-%90)
|The Blood of Dawnwalker
|49.99$
|-
|Black Desert
|4.99$
|0.49$ (-%90)
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|-
|Resident Evil Requiem
|52.49$
|-
|RV There Yet?
|4.49$
|2.69$ (-%40)
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.