15-22 Şubat 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 15-22 Şubat 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 15-22 Şubat 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Masumiyet Müzesi zirvedeki yerini korurken filmlerde JasonDayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 yeniden en üste yerleşmiş.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video Geber Aşkım - Mubi The Muppet Show - Disney+ Ella McCay - Disney+ Sirat - Mubi Ağır İşçi - Prime Video Sev Beni Sev Beni - Prime Video Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max & TV+ F1 Filmi - TV+ Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki - Netflix

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler