15-22 Şubat 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?
JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 15-22 Şubat 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Masumiyet Müzesi zirvedeki yerini korurken filmlerde JasonDayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 yeniden en üste yerleşmiş.
Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler
- Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video
- Geber Aşkım - Mubi
- The Muppet Show - Disney+
- Ella McCay - Disney+
- Sirat - Mubi
- Ağır İşçi - Prime Video
- Sev Beni Sev Beni - Prime Video
- Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max & TV+
- F1 Filmi - TV+
- Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki - Netflix
Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler
- Masumiyet Müzesi - Netflix
- İlk ve Son - HBO Max & TV+
- Spartacus: House of Ashur - Prime Video
- A Knight of the Seven Kingdoms - HBO Max & TV+
- From - TV+ & TOD
- Prens - HBO Max & TV+
- Eşref Rüya - Prime Video & TOD
- Jujutsu Kaisen - TOD
- Game of Thrones - HBO Max & TV+
- House of the Dragon - HBO Max & TV+