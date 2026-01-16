Tümü Webekno
[15-31 Ocak] GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

NVIDIA, bulut oyun platformu NVIDIA GeForce NOW'a her ay yepyeni oyunlar ekliyor. Bu ay eklenecek yeni oyunlar da açıklanmış durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

NVIDIA'nın ülkemizde de sevilerek kullanılan bulut oyun platformu GeForce NOW'a yepyeni oyunlar eklendi. Yeni oyunlara bakılırsa Ocak ayının ikinci yarısı da oyun açısından dolu dolu geçecek gibi görünüyor.

Ocak ayının ikinci yarısında GeForce NOW'a eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekeni Star Wars Outlaws olacak gibi görünüyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunlar

2

Oyun Platform Tarih
Quarantine Zone: The Last Check Steam 12 Ocak
Star Wars Outlaws Ubisoft Connect 12 Ocak
The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon Steam 15 Ocak
Styx: Shards of Darkness Epic Games 15 Ocak
Styx: Master of Shadows Epic Games 15 Ocak
Guild Wars: Reforged Steam Ocak 2026
Mon Bazou Steam Ocak 2026
Tavern Keeper Steam Ocak 2026
Waterpark Simulator Steam Ocak 2026

NVIDIA GeForce NOW'a Ocak ayının ikinci yarısında eklenecek oyunların tamamı bunlar. Üstteki listede yer alan oyunların tamamını, GeForce NOW'a eklendiği tarihten itibaren dilediğiniz süre boyunca oynayabilirsiniz.

