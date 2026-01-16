[15-31 Ocak] GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

NVIDIA'nın ülkemizde de sevilerek kullanılan bulut oyun platformu GeForce NOW'a yepyeni oyunlar eklendi. Yeni oyunlara bakılırsa Ocak ayının ikinci yarısı da oyun açısından dolu dolu geçecek gibi görünüyor.
Ocak ayının ikinci yarısında GeForce NOW'a eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekeni Star Wars Outlaws olacak gibi görünüyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Platform
|Tarih
|Quarantine Zone: The Last Check
|Steam
|12 Ocak
|Star Wars Outlaws
|Ubisoft Connect
|12 Ocak
|The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon
|Steam
|15 Ocak
|Styx: Shards of Darkness
|Epic Games
|15 Ocak
|Styx: Master of Shadows
|Epic Games
|15 Ocak
|Guild Wars: Reforged
|Steam
|Ocak 2026
|Mon Bazou
|Steam
|Ocak 2026
|Tavern Keeper
|Steam
|Ocak 2026
|Waterpark Simulator
|Steam
|Ocak 2026
NVIDIA GeForce NOW'a Ocak ayının ikinci yarısında eklenecek oyunların tamamı bunlar. Üstteki listede yer alan oyunların tamamını, GeForce NOW'a eklendiği tarihten itibaren dilediğiniz süre boyunca oynayabilirsiniz.