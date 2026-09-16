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[15 Eylül-6 Ekim] Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

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Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.

[15 Eylül-6 Ekim] Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.

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Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Eylül ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.

İçerikten Görseller

[15 Eylül-6 Ekim] Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı
2

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

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Oyun Ekleneceği Tarih
RuneScape: Dragonwilds 15 Eylül
Marvel Cosmic Invasion 16 Eylül
Planet of Lana II 16 Eylül
Routine 16 Eylül
Ultimate Sheep Raccoon 16 Eylül
Kernel Hearts 17 Eylül
Ninja Gaiden 4 17 Eylül
Dune: Awakening 22 Eylül
Well Dweller 22 Eylül
Mad King Redemption 23 Eylül
Call of Duty: Black Ops 6 25 Eylül
Minecraft Dungeons II 29 Eylül
Keeper 2 Ekim
Gears of War: E-Day 6 Ekim

Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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