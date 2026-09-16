[15 Eylül-6 Ekim] Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.
Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Eylül ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.
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Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Ekleneceği Tarih
|RuneScape: Dragonwilds
|15 Eylül
|Marvel Cosmic Invasion
|16 Eylül
|Planet of Lana II
|16 Eylül
|Routine
|16 Eylül
|Ultimate Sheep Raccoon
|16 Eylül
|Kernel Hearts
|17 Eylül
|Ninja Gaiden 4
|17 Eylül
|Dune: Awakening
|22 Eylül
|Well Dweller
|22 Eylül
|Mad King Redemption
|23 Eylül
|Call of Duty: Black Ops 6
|25 Eylül
|Minecraft Dungeons II
|29 Eylül
|Keeper
|2 Ekim
|Gears of War: E-Day
|6 Ekim
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.