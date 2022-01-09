Cerrahların Cinsiyeti, Ameliyat Sonuçlarını Etkiliyor

Cerrahın cinsiyetini, hastanın cinsiyetini ve ameliyatın sonuçlarını karşılaştıran yeni bir araştırma, hastaların sağlıklarına ve hatta hayatlarına mal olabilecek değişik bir sonucu ortaya çıkardı.

Cerrahların ve hastaların cinsiyetlerinin ameliyat sonuçlarını etkilediğini ortaya koyan yeni bir araştırma yapıldı. Ortaya çıkan sonuç ise sebebi henüz bilinememekle birlikte oldukça ilginç. Bu durum en basit özetiyle şöyle: Erkek cerrahların ve kadın cerrahların karşı cinsi ve hemcinslerini ameliyat ettikleri sonuçlar arasında önemli ölçüde fark var.

Ortadaki veriler karşılaştırıldığında kadın cerrahlar tarafından ameliyat edilen kadın hastalar, erkek cerrahlar tarafından ameliyat edildiklerindekine nazaran daha sağlıklı ve hayatta kalma olasılığına sahip oluyorlar. Benzer bir senaryo tam tersi durumda da geçerli ancak o durumda oranlar çok daha düşük.

Araştırma 1,3 milyon hasta ile yürütülmüş:

Kanada’nın Ontario bölgesindeki 21 tecrübeli cerrahın 2007 ve 2019 yılları arasında 1,3 milyon hasta ile yürüttüğü bir çalışmada elde edilen verilere göre kadın hastaların erkek cerrahlar tarafından ameliyat edildiklerinde komplikasyon yaşaması ihtimali %16, hastanede daha uzun kalma olasılığı %20 ve ölme riskleri %32 daha fazla.

Öbür tarafta ise erkek hastalar, kadın cerrahlar tarafından ameliyat edildiklerinde komplikasyon yaşama olasılığı %2 daha fazla ve ölme olasılığı %13 daha fazla. Bu garip durumun sebebi şu an için henüz keşfedilemedi.

Ancak geçmişte bu konuda yapılan bazı araştırmalarda da benzer sonuçların elde edilmesi sonrası, kadın doktorların hastalarını daha iyi dinledikleri ya da farklı reçeteler ve tedaviler kullandıkları için daha olumlu sonuçlar aldıkları gibi bazı sonuçlar üzerinde durulmuştu. Fakat bu verilerin teyit edilebilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.