Ulaştırma Bakanı yaptığı açıklama ile 2025 yılı içerisinde sosyal medyaya yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini sınırlandırmaya yönelik bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Sosyal medya platformlarına yaş sınırlaması gelebilir

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada bu düzenlemenin 2025 yılı içerisinde tamamlanmasının planlandığını belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca dünyadaki benzer uygulamalara dikkat çekerek, belli yaş sınırlamalarının gerekliliğine vurgu yaptı.

"Dünyada bu konuda çok fazla uygulamalar var. En gelişmiş ülkesinden diğer ülkelerine kadar refleks şudur, bir birey yani doğuşundan hangi yaşa gelinceye kadar karşısına çıkacak olayları daha objektif bir şekilde anlayabilir sorgulayabilir bu hangi yaştır. Mesela baktığınız da evlenme yaşı 18’dir, ehliyet alma yaşı 17’dir gibi belli yaş bariyerleri koyduk. O zaman burada çocuklarımızın gerçekten kendi kararlarını objektif kriterlere göre verebilmelerini sağlayacak bir ergenliğe bir yaşa gelmiş olmaları gerekir."

"16 yaşının altındaki gençlerimiz çocuklarımız sosyal medyaya girmesinler istiyoruz. Niye? Gerçekten oradan çok fazla faydalanacakları şeyler yoktur. Hele hele Türkiye’de yakın geçmişimizle yaşanması bazı olaylar da bunu niye olması gerektiği noktasında bize bazı işaretler veriyor. İnşallah 2025 yılı içerisinde belli bir düzenlemeleri yapmayla ilgili bir çalışmamız var."

Discord ve Roblox ile görüşmeler sürüyor

Bakan Uraloğlu, yasaklanan Discord ve Roblox'un sosyal medya kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtirken, çocukların korunması adına bazı önlemler alınacağını söyledi.

"Onlar tam sosyal medya platformu değil. Bir çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleyelim değil ama daha çok sosyal medya kullanımı noktasında olacak. Yani orada bir kere çocuklar bir hesap açamayacaklar. Mesela bazı ülkelerde anne baba izni isteniyor, biz onu çok düşünmüyoruz. 16 yaşın altındaki çocuklarımız sosyal medyaya girmesin istiyoruz."

"Oyun platformunun Türkiye’de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler. Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek."

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