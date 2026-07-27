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Otomobillere ve Motosikletlere Yeni ÖTV Düzenlemesi: Asgari Maktu ÖTV Geldi!

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Otomobil ve motosikletlerde asgari maktu ÖTV uygulaması başlayacak. Peki bu asgari tutarlar ne kadar olacak?

Otomobillere ve Motosikletlere Yeni ÖTV Düzenlemesi: Asgari Maktu ÖTV Geldi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de en çok konuşulan konularda biri şüphesiz araçlara uygulanan ÖTV oranları. Şimdi ise TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri sürdürülen ve en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeleri de barındıran torba kanun teklifinde kritik bir ÖTV değişikliği kabul edildi.

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte binek otomobiller ve belirli motosiklet kategorileri için "asgari maktu ÖTV" uygulaması resmen mevzuata eklendi. Peki bu sistem tam olarak nasıl çalışacak?

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Otomobillere ve Motosikletlere Yeni ÖTV Düzenlemesi: Asgari Maktu ÖTV Geldi!
ötv

Otomobillere 100 bin TL, motosikletlere 30 bin TL asgari ÖTV getirildi

ötv

Normal şartlarda araçların ÖTV'si, aracın matrahı ve teknik özelliklerine göre belirlenen oranlar üzerinden oransal olarak hesaplanıyor. Yeni getirilen alt sınır mekanizmasında ise hesaplanan oransal vergi tutarı, kanunla belirlenen maktu sınırın altında kaldığında devreye doğrudan asgari maktu vergi girecek. Böylece kapsama giren araçlardan alınacak ÖTV tutarının belirlenen taban seviyenin altına inmesi imkânsız hale getirilecek.

Kabul edilen önergenin detaylarına bakıldığında, binek otomobiller için asgari maktu ÖTV tutarı 100 bin TL olarak belirlendi. oransal hesaplama sonucunda vergi tutarı ne kadar düşük çıkarsa çıksın, bu araçlardan en az 100 bin TL ÖTV tahsil edilecek.

Motosiklet tarafında ise asgari ÖTV tutarı 30 bin TL olarak uygulanacak. Motor gücü 4 kW'ın altında kalan elektrikli motosiklet ve scooter'lar, T sınıfındaki traktörler ve L sınıfındaki içten yanmalı motorlu araçlar bu alt sınır uygulamasından muaf tutulacak.

Belirlenen 100 bin TL ve 30 bin TL'lik maktu tutarlar sabit kalmayacağını da belirtmek gerekiyor. Her yıl Vergi Usul Kanunu çerçevesinde açıklanan yeniden değerleme oranı kadar bu tutarlar otomatik olarak güncellenecek ve güncelleme sonrasındaki 100 TL'yi aşmayan kesirler dikkate alınmayacak. Cumhurbaşkanı’nın bu asgari ÖTV tutarlarını 10 katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkisi olacak.

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