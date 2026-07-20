200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

Her benzinli motor yüksek kilometrede aynı dayanıklılığı göstermez. Bu içerikte, düzenli bakım yapıldığında 200 bin kilometrenin üzerinde bile sorunsuz çalışmaya devam edebilen en sağlam benzinli motorları ve neden uzun ömürlü olduklarını inceliyoruz.

İkinci el otomobil alırken birçok kişi kilometreye odaklanıyor. Oysa bazı motorlar için 200 bin kilometre son değil, doğru bakımla yeni bir başlangıç anlamına gelebiliyor. Özellikle sağlam mühendisliğiyle öne çıkan atmosferik ve bazı turbo motorlar, yıllarca ciddi masraf çıkarmadan kullanılabiliyor.

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Bu içerikte Toyota'dan Honda'ya, Mazda'dan Volvo'ya kadar uzun ömürleriyle ün kazanan benzinli motorları bir araya getirdik. Hangi motorların neden güven verdiğini, dikkat edilmesi gereken noktaları ve ikinci elde neden hâlâ tercih edildiklerini tek tek ele alıyoruz.

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Toyota 1.6 Valvematic (1ZR-FAE)

Toyota'nın 1.6 litrelik Valvematic motoru, dayanıklılığıyla uzun yıllardır kullanıcıların güvenini kazanan seçeneklerden biri. Zincirli zamanlama sistemi, atmosferik yapısı ve karmaşık turbo bileşenlerine sahip olmaması sayesinde yüksek kilometrelerde bile sorunsuz çalışabiliyor. Düzenli yağ değişimleri aksatılmadığında 300 bin kilometrenin üzerine çıkan çok sayıda örneği bulunuyor. Corolla ve Auris gibi modellerde kullanılan bu motor, düşük bakım maliyetleriyle de dikkat çekiyor.

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Honda 1.8 i-VTEC (R18)

Honda denildiğinde akla ilk gelen özelliklerden biri motor dayanıklılığı. 1.8 litrelik i-VTEC motor da bunun en başarılı örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Yüksek devir çevirebilmesine rağmen uzun ömürlü olması, sağlam iç yapısı ve atmosferik tasarımı sayesinde 250-300 bin kilometreler birçok kullanıcı için olağan kabul ediliyor. Civic modellerinde yıllarca sorunsuz hizmet vermesiyle tanınıyor.

Mazda 2.0 Skyactiv-G

Mazda'nın Skyactiv-G motor ailesi, yüksek sıkıştırma oranına rağmen dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Karmaşık turbo sistemlerinden uzak yapısı sayesinde uzun kullanım ömrü sunuyor. Mazda 3 ve Mazda 6 gibi modellerde yer alan bu motor, düzenli bakım gördüğünde yüksek kilometrelerde performansından çok fazla ödün vermemesiyle biliniyor. Yakıt ekonomisi ile dayanıklılığı aynı potada buluşturan nadir motorlardan biri.

Toyota 1.8 Hybrid (2ZR-FXE)

Hibrit denildiğinde akıllarda soru işareti oluşsa da Toyota'nın 1.8 litrelik hibrit motoru tam tersini kanıtlıyor. Dünyanın birçok ülkesinde taksi olarak kullanılan Corolla Hybrid ve Prius modelleri bunun en büyük örnekleri arasında. Elektrik motorunun içten yanmalı motorun yükünü azaltması sayesinde mekanik yıpranma daha düşük seviyede gerçekleşiyor. 300 bin kilometrenin üzerine çıkan çok sayıda araç bulunuyor.

Honda 2.0 i-VTEC (K20)

Honda'nın efsaneleşen K20 motoru sadece performansıyla değil, dayanıklılığıyla da otomobil dünyasında özel bir yere sahip. Doğru yağ kullanımı ve düzenli bakım yapıldığında 300 bin kilometreyi rahatlıkla görebilen bu motor, Accord ve bazı Civic versiyonlarında uzun yıllardır güven veren seçeneklerden biri olarak kabul ediliyor.

Volvo 2.5 T5

Turbo motorların uzun ömürlü olmayacağı düşünülse de Volvo'nun 2.5 litrelik beş silindirli T5 motoru bu algıyı değiştiren örneklerden biri. Kaliteli bakım geçmişine sahip araçlarda 300 bin kilometrenin üzerinde sorunsuz çalışan birçok örnek bulunuyor. Sağlam blok yapısı ve yüksek mühendislik kalitesi sayesinde hâlâ büyük ilgi görüyor.

Subaru 2.0 Boxer

Subaru'nun boxer motor mimarisi farklı yapısıyla dikkat çekiyor. Düzenli bakım yapılan atmosferik 2.0 Boxer motorlar oldukça uzun kullanım ömrü sunabiliyor. Yağ seviyesinin düzenli kontrol edilmesi ve bakım periyotlarına uyulması halinde 250-300 bin kilometreleri rahatlıkla görebiliyor.

Peki bu motorları uzun ömürlü yapan ne?

Yüksek kilometreye ulaşan motorların ortak noktası yalnızca sağlam tasarımları değil. Düzenli yağ değişimi, kaliteli yakıt kullanımı, zamanında filtre bakımları ve motor zorlanmadan yapılan kullanım alışkanlıkları da ömürlerini doğrudan etkiliyor. En sağlam motor bile bakımsız bırakıldığında ciddi masraflar çıkarabilir. Aynı şekilde düzenli bakımı yapılan birçok motor ise 200 bin kilometreyi rahatlıkla geride bırakabiliyor.