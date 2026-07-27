Xiaomi, toplamda 10 cihazının güncelleme desteğini kesti. Bu telefon ve tabletler artık güncelleme alamayacak.

En çok kullanıcıya sahip teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi de diğer telefon üreticileri gibi belli bir sürenin ardından telefonlarına olan güncelleme desteğini kesiyordu. Şimdi ise bu ay itibarıyla listeye yeni cihazlar eklendi. Toplamda 10 Xiaomi cihaz artık güncelleme alamayacak.

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Destekten mahrum bırakılan modeller yalnızca giriş seviyesi telefonlarla sınırlı değil. Liste, üst segment telefonlardan F/P odaklı POCO ve Redmi modellerine, hatta tablet ailesine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

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Güncelleme desteği kesilen Xiaomi modelleri

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S Ultra

POCO X5

POCO X5 Pro 5G

Redmi K60E

Redmi 10 5G

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max

Bu cihaz sahipleri ne yapmalı?

Listede cihazı yer alan kullanıcıların hemen paniğe kapılmasına gerek yok. Nitekim bu karar telefon veya tabletlerin çalışmayı durduracağı anlamına gelmiyor. Cihazlar, tıpkı bugüne kadar olduğu gibi tüm temel işlevleriyle kullanılmaya devam edilebilecek. Ancak yeni özelliklere erişim sağlanamayacak. Ayrıca güvenlik güncellemelerinin kesilmesi, zamanla ortaya çıkabilecek yeni sistem açıklarına karşı cihazı savunmasız bırakabilir.

Eğer cihazınızı değiştirmeyi düşünüyorsanız, yeni nesil modellerde uzun vadeli yazılım desteği sunan seçeneklere göz atabilirsiniz. Xiaomi 17 serisi ve Xiaomi 15T Pro gibi güncel modeller, kullanıcılarına 5 büyük Android işletim sistemi güncellemesi ve 6 yıl boyunca düzenli güvenlik güncellemesi vaat ediyor.