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10 Xiaomi Cihazın Güncelleme Desteği Kesildi: İşte O Modeller

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Xiaomi, toplamda 10 cihazının güncelleme desteğini kesti. Bu telefon ve tabletler artık güncelleme alamayacak.

10 Xiaomi Cihazın Güncelleme Desteği Kesildi: İşte O Modeller
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

En çok kullanıcıya sahip teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi de diğer telefon üreticileri gibi belli bir sürenin ardından telefonlarına olan güncelleme desteğini kesiyordu. Şimdi ise bu ay itibarıyla listeye yeni cihazlar eklendi. Toplamda 10 Xiaomi cihaz artık güncelleme alamayacak.

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Destekten mahrum bırakılan modeller yalnızca giriş seviyesi telefonlarla sınırlı değil. Liste, üst segment telefonlardan F/P odaklı POCO ve Redmi modellerine, hatta tablet ailesine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

İçerikten Görseller

10 Xiaomi Cihazın Güncelleme Desteği Kesildi: İşte O Modeller
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Güncelleme desteği kesilen Xiaomi modelleri

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  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12S Ultra
  • POCO X5
  • POCO X5 Pro 5G
  • Redmi K60E
  • Redmi 10 5G
  • Xiaomi Pad 6
  • Xiaomi Pad 6 Pro
  • Xiaomi Pad 6 Max

Bu cihaz sahipleri ne yapmalı?

Listede cihazı yer alan kullanıcıların hemen paniğe kapılmasına gerek yok. Nitekim bu karar telefon veya tabletlerin çalışmayı durduracağı anlamına gelmiyor. Cihazlar, tıpkı bugüne kadar olduğu gibi tüm temel işlevleriyle kullanılmaya devam edilebilecek. Ancak yeni özelliklere erişim sağlanamayacak. Ayrıca güvenlik güncellemelerinin kesilmesi, zamanla ortaya çıkabilecek yeni sistem açıklarına karşı cihazı savunmasız bırakabilir.

Eğer cihazınızı değiştirmeyi düşünüyorsanız, yeni nesil modellerde uzun vadeli yazılım desteği sunan seçeneklere göz atabilirsiniz. Xiaomi 17 serisi ve Xiaomi 15T Pro gibi güncel modeller, kullanıcılarına 5 büyük Android işletim sistemi güncellemesi ve 6 yıl boyunca düzenli güvenlik güncellemesi vaat ediyor.

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