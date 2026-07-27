Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

800 Bin KM'yi Aşmış Bir Tesla'nın Durumu Paylaşıldı: Tüm Bilinenleri Altüst Etti!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Bir kullanıcı, 800 bin km'nin üzerine çıkan Tesla aracının durumunu paylaştı. Sonuçlar şaşırtıcı.

800 Bin KM'yi Aşmış Bir Tesla'nın Durumu Paylaşıldı: Tüm Bilinenleri Altüst Etti!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Otomotiv dünyasında elektrikli araçların dayanıklılığı ve batarya ömürleri etrafında dönen tartışmalar sık sık gündeme geliyor. Genellikle 300-500 bin arası km seviyelerine ulaşınca bu araçların “çöp” olduğuna dair bilgiler dolaşıyor. Şimdi ise buna karşı bir paylaşım gündem oldu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Zeyd Acar isimli kullanıcının Türkiye’de gündem ettiği bu durum, sosyal medyada Franz Liebmann isimli bir Tesla Model S sahibine ait. Liebmann, birkaç ay önce yıllık kullanım deneyimini ve resmî muayene raporunu paylaşarak bu iddiaları doğrudan hedef almış. Eğer doğruysa en azında Tesla bir araç için aslında dayanıklılığın çok daha fazla olduğu görülüyor. Tabii ki bu her elektrikli otomobil için aynı değil. Markaya, modele, bataryasına, kullanım şekline ve daha birçok farklı faktöre göre araçların dayanıklılığı değişebilir.

İçerikten Görseller

800 Bin KM'yi Aşmış Bir Tesla'nın Durumu Paylaşıldı: Tüm Bilinenleri Altüst Etti!
Ekran Resmi 2026-07-27 12.03.47

800 bin km’de hâlâ sorunsuz

Ekran Resmi 2026-07-27 12.03.47

Paylaşılan verilere göre 2015 model olan araç, tam 800.361 kilometre katetmiş durumda. Aracın son muayeneden "sıfır kusur" ile geçtiği belirtilirken, bu süreç boyunca motor rektefiyesi veya yağ değişimi gibi geleneksel içten yanmalı motorların ihtiyaç duyduğu ağır bakımların hiçbirine gerek duyulmadığı vurgulanmış.

İçten yanmalı araçlarda sıkça karşılaşılan emisyon problemleri ve egzoz aksamı arızaları da elektrikli güç aktarma organlarının yapısı gereği bu süreçte bir gündem maddesi oluşturmadı. Söz konusu Tesla Model S’in batarya geçmişi incelendiğinde oldukça yüksek bir kullanım ömrü sunduğu görülüyor. Araç sahibinin aktardığı bilgilere göre, otomobil üzerindeki orijinal batarya tam 600 bin kilometre boyunca kullanıldı. "Bataryalar çabuk ölür" veya "elektrikli araç uzun yola dayanmaz" şeklindeki ezberlerin gerçeği yansıtmadığını savunan Liebmann, teknolojiye dair bu önyargıların kullanıcı zihnine "önceden yüklenmiş" fikirlerden ibaret olduğunu ifade ediyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

Mercedes’in Test Sırasında Dünyaya Rezil Olan Bir Aracı Nasıl Oldu da Otomotiv Dünyasının Kaderini Değiştirdi?

Mercedes’in Test Sırasında Dünyaya Rezil Olan Bir Aracı Nasıl Oldu da Otomotiv Dünyasının Kaderini Değiştirdi?

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

Toyota Kapılarını Açtı: Yeni Nesil Corolla İşte Böyle Olacak!

Toyota Kapılarını Açtı: Yeni Nesil Corolla İşte Böyle Olacak!

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Renault Austral Alınır mı? Tasarımı, Özellikleri, Yakıt Tüketimi, Bagaj Hacmi ve 2026 Fiyatı

Renault Austral Alınır mı? Tasarımı, Özellikleri, Yakıt Tüketimi, Bagaj Hacmi ve 2026 Fiyatı

Toyota'nın ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

Toyota'nın ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

Tesla Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tank Gibi Dayanıklı Tuşlu Telefon Nokia 123 Shield Tanıtıldı

Tank Gibi Dayanıklı Tuşlu Telefon Nokia 123 Shield Tanıtıldı

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

Mercedes’in Test Sırasında Dünyaya Rezil Olan Bir Aracı Nasıl Oldu da Otomotiv Dünyasının Kaderini Değiştirdi?

Mercedes’in Test Sırasında Dünyaya Rezil Olan Bir Aracı Nasıl Oldu da Otomotiv Dünyasının Kaderini Değiştirdi?

Yeni Telefon Almak İçin iPhone 18'i Beklemeyin

Yeni Telefon Almak İçin iPhone 18'i Beklemeyin

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com