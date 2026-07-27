800 Bin KM'yi Aşmış Bir Tesla'nın Durumu Paylaşıldı: Tüm Bilinenleri Altüst Etti!

Bir kullanıcı, 800 bin km'nin üzerine çıkan Tesla aracının durumunu paylaştı. Sonuçlar şaşırtıcı.

Otomotiv dünyasında elektrikli araçların dayanıklılığı ve batarya ömürleri etrafında dönen tartışmalar sık sık gündeme geliyor. Genellikle 300-500 bin arası km seviyelerine ulaşınca bu araçların “çöp” olduğuna dair bilgiler dolaşıyor. Şimdi ise buna karşı bir paylaşım gündem oldu.

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Zeyd Acar isimli kullanıcının Türkiye’de gündem ettiği bu durum, sosyal medyada Franz Liebmann isimli bir Tesla Model S sahibine ait. Liebmann, birkaç ay önce yıllık kullanım deneyimini ve resmî muayene raporunu paylaşarak bu iddiaları doğrudan hedef almış. Eğer doğruysa en azında Tesla bir araç için aslında dayanıklılığın çok daha fazla olduğu görülüyor. Tabii ki bu her elektrikli otomobil için aynı değil. Markaya, modele, bataryasına, kullanım şekline ve daha birçok farklı faktöre göre araçların dayanıklılığı değişebilir.

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800 bin km’de hâlâ sorunsuz

Paylaşılan verilere göre 2015 model olan araç, tam 800.361 kilometre katetmiş durumda. Aracın son muayeneden "sıfır kusur" ile geçtiği belirtilirken, bu süreç boyunca motor rektefiyesi veya yağ değişimi gibi geleneksel içten yanmalı motorların ihtiyaç duyduğu ağır bakımların hiçbirine gerek duyulmadığı vurgulanmış.

İçten yanmalı araçlarda sıkça karşılaşılan emisyon problemleri ve egzoz aksamı arızaları da elektrikli güç aktarma organlarının yapısı gereği bu süreçte bir gündem maddesi oluşturmadı. Söz konusu Tesla Model S’in batarya geçmişi incelendiğinde oldukça yüksek bir kullanım ömrü sunduğu görülüyor. Araç sahibinin aktardığı bilgilere göre, otomobil üzerindeki orijinal batarya tam 600 bin kilometre boyunca kullanıldı. "Bataryalar çabuk ölür" veya "elektrikli araç uzun yola dayanmaz" şeklindeki ezberlerin gerçeği yansıtmadığını savunan Liebmann, teknolojiye dair bu önyargıların kullanıcı zihnine "önceden yüklenmiş" fikirlerden ibaret olduğunu ifade ediyor.