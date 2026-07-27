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Lüksünde Lüksü Yeni Mercedes-Benz S-Serisi ve Maybach S 580 Türkiye'de: İşte Fiyatları

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Mercedes-Benz, yeni S-Serisi ve Maybach S-Serisi modellerini resmen Türkiye'de satışa sundu. Fiyatlar, tahmin edebileceğiniz gibi çok uçuk.

Lüksünde Lüksü Yeni Mercedes-Benz S-Serisi ve Maybach S 580 Türkiye'de: İşte Fiyatları
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Mercedes-Benz, bu yılın başlarında en lüks arabalarından biri olan S-Serisi’nin yeni versiyonunu resmen tanıtmıştı. Şimdi ise çoğu araba meraklısının hayallerini süsleyen bu otomobil, resmen Türkiye’ye geldi.

Peki lüks segmentin öncülerinden olan yeni S-Serisi ve ultra lüks sınıfı temsil eden Mercedes-Maybach S-Serisi modellerinin Türkiye fiyatları ne kadar? Alman devinin amiral gemisi olan S-Serisi, Türkiye pazarında hem dizel hem de benzinli sıralı altı silindirli motor seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

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Lüksünde Lüksü Yeni Mercedes-Benz S-Serisi ve Maybach S 580 Türkiye'de: İşte Fiyatları
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Yeni Mercedes-Benz S-Serisi Türkiye fiyatları

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Versiyon Fiyatı
S 450 d 4MATIC L 22.850.000 TL
S 500 4MATIC L 23.350.000 TL
Mercedes-Maybach S 580 36.250.000 TL

Yeni Mercedes-Benz S-Serisi neler sunuyor?

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Serinin dizel tarafında S 450 d 4MATIC L modeli yer alırken; araç 367 beygir güç ve 750 Nm tork üretiyor. Benzinli cephesinde ise 449 beygir güç ve 600 Nm tork üreten S 500 4MATIC L seçeneği bulunuyor. . Her iki motor seçeneği de gücünü 9G-TRONIC şanzıman aracılığıyla dört tekerleğe aktarıyor.

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S-Serisi’nin sunduğu konforu daha da ileriye taşıyan Mercedes-Maybach S 580 modeli de Türkiye pazarındaki yerini aldı. devasa otomobilin kalbinde 4.0 litrelik V8 biturbo motor (M177 EVO E40 Maybach) görev yapıyor. Performans değerleriyle göz dolduran Maybach S 580, tam 537 beygir güç ve 750 Nm tork üretebiliyor.

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