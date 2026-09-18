[17-24 Eylül] Toplam Değeri 461 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

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Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise Mindcop ve Shogun Showdown oldu. Bu iki oyunu, 24 Eylül tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Mindcop nasıl bir oyun?

Mindcop, doğrusal olmayan bir “katil kim?” türünde bir dedektiflik oyunudur. Hikâye odaklı bir macera ile gerçek zamanlı üçlü eşleştirme bulmacasını bir araya getirir. Kötü şöhretli Mindcop olarak, şüphelilerin zihinlerine dalarak sırlarını ortaya çıkarabilir ve yalanlarını çözebilirsiniz.

Mindcop fragmanı

Shogun Showdown nasıl bir oyun?

Shogun Showdown, rogue-like ve kart destesi oluşturma unsurlarını barındıran sıra tabanlı bir dövüş oyunudur. Kendine uygun bir konum al ve doğru anda saldır, karolarını geliştir ve bunları birleştirerek Shogun’la yüzleşmeye hazırlan!

Shogun Showdown fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.