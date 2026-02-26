[17-24 Şubat] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 17-24 Şubat tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirveyi Resident Evil Requiem ele geçirmiş durumda.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (17-24 Şubat)

Oyun Fiyat Mevcut İndirim Resident Evil Requiem 52.49$ - Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75) ARC Raiders 39.99$ - Battlefield 6 69.99$ - EA SPORTS FC 26 69.99$ - Black Desert 4.99$ - Rust 18.99$ 9.49$ (-%50) Football Manager 26 49.99$ 33.49$ (-%33) Poppy Playtime - Chapter 5 10.49$ - The Quinfall 7.99$ - Resident Evil 4 29.99$ 11.99$ (-%60) Dead by Daylight 14.99$ - Forza Horizon 6 48.99$ - Mount & Blade II: Bannerlord 19.99$ - Mewgenics 14.99$ -

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.