[17-24 Şubat] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 17-24 Şubat tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirveyi Resident Evil Requiem ele geçirmiş durumda.
Türkiye'de en çok satılan oyunlar (17-24 Şubat)
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|Resident Evil Requiem
|52.49$
|-
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|2.52$ (-%75)
|ARC Raiders
|39.99$
|-
|Battlefield 6
|69.99$
|-
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|-
|Black Desert
|4.99$
|-
|Rust
|18.99$
|9.49$ (-%50)
|Football Manager 26
|49.99$
|33.49$ (-%33)
|Poppy Playtime - Chapter 5
|10.49$
|-
|The Quinfall
|7.99$
|-
|Resident Evil 4
|29.99$
|11.99$ (-%60)
|Dead by Daylight
|14.99$
|-
|Forza Horizon 6
|48.99$
|-
|Mount & Blade II: Bannerlord
|19.99$
|-
|Mewgenics
|14.99$
|-
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.