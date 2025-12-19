Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[18-21 Aralık] Toplam Değeri 13 Bin TL'yi Aşan 7 Xbox Oyunu Bu Hafta Sonu Ücretsiz

Xbox Free Play Days kapsamında bu hafta ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Oyunseverler bu hafta da birbirinden eğlenceli oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek.

[18-21 Aralık] Toplam Değeri 13 Bin TL'yi Aşan 7 Xbox Oyunu Bu Hafta Sonu Ücretsiz
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, Xbox özelinde her hafta “Free Play Days” ismini verdiği bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya kapsamında oyun severler, belli oyunları sınırlı süreliğine oynama imkânı yakalıyor.

Bugün ise 18-21 Aralık tarihleri boyunca Xbox’ta ücretsiz bir şekilde oynanabilecek oyunlar açıklandı. Kullanıcılar, bu hafta toplam değeri 13 bin TL’yi aşan 7 oyuna ulaşabilecek. Free Play Days oyunları genellikle Game Pass abonelerine sunulsa da bazı oyunlar tüm kullanıcılar için de ücretsiz sunuluyor.

Xbox'ta bu hafta ücretsiz olan oyunlar

18-21 Aralık Xbox Ücretsiz Oyunlar

Oyun Normal Fiyatı Game Pass Gerekli mi?
NBA 2K26 2.900 TL
WWE 2K25 2.599 TL
PGA TOUR 2K25 2.599 TL
ARK: Survival Ascended 1.785,05 TL
The Forgotten City 85 TL
Call of Duty: Black Ops 7 3.199 TL
Fallout 76 350 TL

Xbox'ın ücretsiz oyunları nasıl oynanır?

Xbox Free Play Days

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Xbox'ın uygulaması üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.

Tam 19 Yıl Sonra Devam Oyunu Geliyor: Total War: Medieval 3 Duyuruldu! Tam 19 Yıl Sonra Devam Oyunu Geliyor: Total War: Medieval 3 Duyuruldu!
[4-11 Aralık] Toplam Değeri 154 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu [4-11 Aralık] Toplam Değeri 154 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu
Xbox Oyunlar ücretsiz oyun

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[18 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel İlk Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

[18 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel İlk Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

Xiaomi, Bugüne Kadarki En Gelişmiş Yapay Zekâ Modeli MiMo-V2-Flash'ı Duyurdu: İşte Özellikleri!

Xiaomi, Bugüne Kadarki En Gelişmiş Yapay Zekâ Modeli MiMo-V2-Flash'ı Duyurdu: İşte Özellikleri!

Toyota, Ortalığı Karıştıracak Yeni Elektrikli SUV'unu Tanıttı: Karşınızda Urban Cruiser!

Toyota, Ortalığı Karıştıracak Yeni Elektrikli SUV'unu Tanıttı: Karşınızda Urban Cruiser!

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

A101, Uygun Fiyata iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 Plus ve iPhone 16 Pro Satıyor!

A101, Uygun Fiyata iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 Plus ve iPhone 16 Pro Satıyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim