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Altın Kaplamalı 1953 Model Klasik Cadillac Elegante, Dudak Uçuklatan Rekor Fiyata Satıldı!

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Türünün tek örneği olan altın kaplamalı 1953 model Cadillac Elegante, ABD'de 1 milyon 275 bin dolara satıldı.

Altın Kaplamalı 1953 Model Klasik Cadillac Elegante, Dudak Uçuklatan Rekor Fiyata Satıldı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Otomotiv dünyasının en özel ve gizemli tasarımlarından biri, onlarca yıllık sessizliğini tarihi bir rekorla bozdu. ABD’de Indiana'nın Auburn kentinde düzenlenen Kruse Auctions etkinliğinde müzayede kürsüsüne çıkan altın kaplamalı 1953 model Cadillac Elegante, dudak uçuklatan bir fiyata satıldı.

1953 model bu otomobil tamı tamına 1 milyon 275 bin dolar (61,9 milyon TL) fiyatına alıcı buldu. Bu rakam, halka açık bir açık artırmada bir Cadillac modeli için ödenen şimdiye kadarki en yüksek bedel olarak kayıtlara geçti.

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Altın Kaplamalı 1953 Model Klasik Cadillac Elegante, Dudak Uçuklatan Rekor Fiyata Satıldı!
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Karşınızda 1953 Cadillac Elegante

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Tek örnek olarak üretilen bu özel grand tourer, satış öncesinde yaklaşık 73 yıl boyunca kamuoyunun gözünden tamamen uzak tutulmuştu. Elegante'nin yakaladığı 1.275.000 dolarlık satış başarısı, markanın önceki müzayede rekorunu da açık ara geride bıraktı. Bundan önceki rekor, 2023 yılında 940.000 dolara satılan 1934 model V16 Fleetwood Aerodynamic Coupe imzasını taşıyordu.

Cadillac Series 62 şasisi üzerine inşa edilen ve İtalya'da Carrozzeria Motto tarafından şekillendirilen Elegante, standart bir fabrika otomobilinden çok farklı niteliklere sahip. Tasarımcı Albrecht von Goertz'in kariyerinin henüz başlarındayken çizdiği bu model, ünlü BMW 507'den bile önce hayata geçirilmiş bir proje. rrozzeria Motto’nun otomobilin alüminyum gövdesini el işçiliğiyle üretmesi tam 30 ay sürdü ve o dönemin parasıyla yaklaşık 30.000 dolarlık devasa bir bütçeye mal oldu. Dönemine göre son derece yüksek olan bu maliyet ve uzun üretim süresi, otomobilin neden ikinci bir örneğinin asla üretilmediğini de açıklıyor.

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Otomobilin dış ve iç detaylarında kullanılan lüks malzeme tercihleri görenleri hayran bırakıyor. Kapı kolları, ön cam çerçevesi ve özel bronz bileşenler 24 ayar altınla kaplanırken; gövdede sedefli beyaz renk ve uyumlu altın tavan tercih edilmiş. İç mekânda ise koyu bordo İtalyan derisi, aydınlatmalı madalyona sahip özel Lucite direksiyon simidini çevreliyor. Otomobilin kaputunun altında yaklaşık 210 beygir güç üreten 5,4 litrelik üstten supaplı bir V8 motor yatıyor ve bu ünite, elektro-hidrolik mekanizmayla çalışan açılır sert tavan sistemiyle eşleşiyor.

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İlk kez 1955 New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda sergilenen Elegante için başlangıçta 10 adetlik bir üretim planlanmış olsa da bu plan hiçbir zaman gerçekleşmedi. Yıllar içerisinde unutulmaya yüz tutan araç, 90’lardaki Andrew Kasırgası sırasında ciddi zarar gördü. Bu talihsiz olayın ardından başlayan ve 2014 yılında tamamlanan 16 yıllık kapsamlı restorasyon süreci, otomobili bugün rekor kıran kusursuz kondisyonuna geri döndürdü.

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