Belli aralıklarla e-ihale usülü otomobil satışı gerçekleştiren bakanlık, şimdi ise 1993 model Toyota Supra'yı satışa çıkardı.

Ticaret Bakanlığı, gümrük ya da diğer başka sebeplerle el koyduğu otomobilleri internet üzerinden e-ihale usulüyle satmaya devam ediyor. Bugün ise bu otomobiller arasında 1993 model Toyota Supra eklenmiş durumda.

Ara ara satılık otomobiller arasına sık sık yenilerini ekleyen bakanlık, binek otomobil ve ticari araçları, piyasa değerinin çok daha altından ihaleye veriyor. Siteye son eklenen bu 1993 model Toyota Supra da onlardan birisi.

1993 Toyota Supra 450.000 TL başlangıç fiyatına sahip

Zamanının ikonik otomobillerinden biri olan 1993 model Toyota Supra'nın başlangıç fiyatı 450.000 TL olsa da otomobilin içerisinde motoru bulunmamakta.

Ayrıca teklif verme işlemi de 4 gün sonra başlayacak. İhalenin sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

İhaleye katılmak için ne yapmak gerekiyor?

Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan e-ihalelere bakanlığın ilgili internet sitesi üzerinden erişim sağlanabiliyor.

İhalelere katılabilmek için portala üye olmak ve gerekli koşulları sağlamak gerekiyor. Bu koşulların sağlanması halinde ihalelere katılabiliyor ve mevcut satışta bulunan otomobillere teklif yapabiliyorsunuz.

Ayrıca Ticaret Bakanlığı, beğenip satın almak istediğiniz bir otomobilin ekspertiz raporunu inceleme veya aracı yerinde görme imkânı da sağlıyor.