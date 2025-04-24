İstanbul'da yaşanan depremden sonra otomatik vites otomobillerin arızalanması gündem oldu. Peki neden böyle bir şey yaşandı? Otomatik şanzımanlar çok mu dayanıksız?

Dün İstanbul'da yaşanan 6.2'lik deprem, megakentte hayatı felç etti. Özellikle de trafik yoğunluğunun zaman zaman yüzde 76 seviyelerine ulaşması, insanların bir yerden başka bir yere gitmesini imkânsız hâle getirdi.

Sosyal medyaya düşen bir görüntü ise günün virallerinden bir tanesiydi. Paylaşılan görüntülere göre otomatik şanzımanlı olduğu belirtilen onlarca otomobil, zaten yoğun olan trafiğin içerisinde arıza yapmıştı.

İşte sosyal medyada gündem olan o video:

İstanbul'da deprem sonrası oluşan trafik yoğunluğunda otomatik şanzımanlı arabalar arıza yaptı.

Peki neden böyle bir şey yaşandı? Otomatik şanzımanlı otomobiller, bu haberde gösterildiği gibi dayanıksızlar mı? Gelin bu olaya detaylıca bakalım.

Otomatik vites otomobiller neden manuel şanzımana göre daha hassas?

Gündem olan videoda daha çok otomatik vites otomobillere atıfta bulunulmuş olmasının temel nedeni, otomatik şanzımanların manuel şanzımanlara kıyasla biraz daha hassas olmasından kaynaklanıyor. Özellikle de dün yaşanan karmaşada sürekli olarak dur kalk yapılmış olması, araçların arıza yapmasına neden olan temel husus gibi düşünülebilir.

Otomatik şanzımanlarda hidrolik sistemler bulunur ve bu sistemin çalışması için şanzıman yağı kullanılır. Ancak sürekli dur kalk yapılması, hava akışının azalması ve vites değişimlerinin normalden daha fazla olması, şanzıman yağının ısınmasına neden olur. Isınan şanzıman yağı da incelir, yani koruyuculuğunu kaybeder.

Videoda gördüğünüz otomobillerin bir bölümü arızalanmamış da olabilir

Yeni nesil otomatik vites otomobillerde çok yoğun elektronik sistemler bulunuyor. Şanzıman yağının aşırı ısınıp incelmesi, otomobilin beyninde karışıklığa yol açmış olabilir. Bu tür durumlarda beyin kendini koruma moduna alabilir. Bu genelde önemli bir durum değildir, hatta kendi kendine düzelebilir ancak otomobil sahipleri, ışık yanması sonucunda aracının arızalandığını düşünüp kenara çekmiş de olabilir.

Peki ne yapmalı? Otomatik vites otomobil almayalım mı?

Günümüzde satın alınan 10 sıfır otomobilden 9'u otomatik şanzımanlı. Ayrıca artık sadece otomatik vites otomobiller için bile ehliyet alınabiliyor. Yani, elbette otomatik vites almaya devam edebilirsiniz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken şeyler var.

Aldığınız otomatik vites otomobilde tork konventörü olmasına dikkat edin. Robotize olarak da anılan otomatikleştirilmiş manuel şanzımanlar, tork konventörüne göre çok daha hassaslar. Ayrıca İstanbul gibi dur kalk durumunun çok yoğun olduğu bir şehirde yaşıyorsanız bakım ve kontrollere daha fazla özen gösterin. Mesela otomatik şanzımanlar için yağ değişimi 60 bin ila 120 bin kilometre aralığında yapılır. Bu tür sorunlarla uğraşmamak için 50 bin kilometrede kontrol ettirin. Ustanız tavsiye ederse de değiştirin. Böylece riski minimuma düşürmüş olursunuz.