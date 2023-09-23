Bütçesi kısıtlı olan ancak yarı yolda bırakmayacak oyuncu ekipmanı arayanlar için en uygun fiyatlı ve en iyi performansı sunan oyuncu ekipmanlarını derledik.

Oyun oynarken kullanılan ekipmanlar performansı büyük oranda etkiliyor. Ama maalesef ekipman fiyatları da her şeyde olduğu gibi epey yükselmiş durumda. Oyuncular yüksek performans için büyük paralar harcamak zorunda kalıyor. Herkesin bütçesi ise o kadar yüksek olmayabiliyor.

Eğer sizin de bütçeniz kısıtlıysa ama sizin oyunlarda yarı yolda bırakmayacak kalitede oyuncu ekipmanları arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Her biri alınabilecek en iyi fiyat/performans ürünlerinden olan, eksiksiz bir ekipman listesi bulacaksınız. Ayrıca listedekilere alternatif önerileriniz olursa bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

Editörün notu: Fiyatlar platformdan platforma değişiklik gösteriyor. Aynı zamanda günden güne de değişiyor. İçerikte bahsi geçen fiyatlar, yayınlandığı gün için geçerli. :)

Listede neler var?

Gamepower Overlord Red Switch 88 Tuşlu Compact Mekanik Oyuncu Klavye

Rampage SMX-R20 Specter Kablosuz Oyuncu Mouse

Pusat Gaming Headset Lite

Razer Goliathus Mousepad

Fiyatı: 749 TL

Oyuncu klavyesi seçerken sizi tepki süresiyle ve hassasiyetiyle memnun edecek, uzun ömürlü, aydınlatmaya sahip ve dayanıklı bir ürün olmasına dikkat etmelisiniz. Tüm bunları başarılı bir fiyat/performans dengesiyle sunan Gamepower Overlord Red Switch klavye, bu fiyat aralığında en çok tercih edilen ürün ve yorumları da epey iyi.

Ürünü yakından incelemek ve satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyatı: 559 TL

Rampage'in fiyat/performans ürünlerinden biri olarak karşımıza çıkan SMX-R20 Specter mouse, 3600 DPI, 7 fonksiyonel tuşa sahip ve yine 7 farklı RGB renk desteği ile geliyor. Ergonomik olarak da oldukça kullanışlı olan mouse, bu fiyat aralığı için en iyi seçeneklerden biri. Yorumları da oldukça iyi olan mouse'a yönelik yalnızca elleri büyük olan oyuncuların fazla rahat edemediği yönünde eleştiriler gelmiş.

Eğer size uygun olacağını düşünüyorsanız buraya tıklayarak göz atabilir ve satın alabilirsiniz.

Fiyatı: 499 TL

Listemizin bir diğer fiyat/performans canavarı ürünü Pusat Gaming HeadSet Lite. Tabii ki profesyonel bir kulaklık seviyesinde ses hassasiyeti ve keskinlik sunmuyor ancak bu fiyat aralığı için oldukça iyi bir ses kalitesi olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca tasarımı, hafifliği, konforlu yastıklarıyla uzun süreli kullanımda yormuyor.

İncelemek ve satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyatı: 95 TL

Razer'ın 70x30 genişliğindeki bu büyük mousepad'i, mouse kullanımı için hem oldukça yeterli bir alan sunuyor hem de konforlu, seri bir kullanım sunuyor. Kaymaz tabanı, dikişli kenarları ve dayanıklı malzemesiyle uzun ömürlü bir kullanım da sunan bu mousepad ayrıca inanılmaz ucuz.

Hemen incelemek ve satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Daha uyguna oyuncu ekipmanı bulmak mümkün değil mi?

Aslında tabii ki mümkün. Fakat seçtiğimiz ürünler, kullanım konusunda sorun yaşamayacağınız, en azından para verdiğiniz bir şeyden düzgün verim almanızı sağlayacak çizgideki ürünler.

Daha düşük fiyatlara alacağınız 'çok ucuz' ürünler ne yazık ki muhtemelen birkaç ay, hatta hafta içinde sorunlar yaratmaya başlayacak; hem performansından hem de ergonomisinden ve dayanıklılığından memnun kalmayacaksınız. Ancak tabii ki tercih yine de sizin.

Biz bu listede olabilecek en uygun fiyata, en iyi performans sunan seçenekleri derlemeye çalıştık, önerileriniz varsa bizimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın!