iPhone 18 Pro Bekleyenlere Üzücü Haber: Yeni Seri "Geçiş Yılı Serisi" Olabilir!

İddialara göre Apple, yeni iPhone 18 serisini "geçiş yılı serisi" olarak tanımlıyor ve birçok özellik daha önce iddia edildiği gibi bu yıl gelmeyecek.

Apple’ın bu sonbaharda tanıtacağı iPhone 18 Pro için şu ana dek gelen sızıntılar, daha çok yeni modelde kullanılan Dark Cherry rengine odaklanıyor. Derin bir şarap kızılı tonundaki bu yeni renk, muhtemelen Apple’ın bugüne kadar ürettiği en şık Pro tasarımı olacak.

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Ancak asıl problem tam da burada. Gelen sızıntıların neredeyse çoğu, yeni serinin bu yeni rengi üzerine ve iPhone 18 Pro'nun en büyük kozunun sadece yeni bir "renk" olması ve şirket için bu yeni iPhone modelinin "geçiş yılı serisi" olacağı konuşuluyor.

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Büyük yenilikler başka bahara kaldı

Asıl heyecan yaratması gereken büyük değişiklikler ne yazık ki bu yıla yetişmeyecek gibi görünüyor.

Ekranın altına gizlenmiş tam performans bir Face ID teknolojisi, iPhone'un 20. yılına yani 2027’ye ertelendi. Hatta o meşhur "Dinamik Ada" çentiğinin küçüleceği iddiaları bile yalan oldu, sızıntılar bu değişimin en erken iPhone 19 ile geleceğini söylüyor. Kısacası bir teknik özellik listesinin yapması gereken etkiyi, bu yıl tek başına bir renk üstlenmiş durumda.

Peki hiç mi yenilik olmayacak?

Yeni seri tamamen iPhone 17 serisi ile aynı olmayacak elbette. Değişken diyaframlı ana kamera, 2nm üretim sürecine sahip A20 Pro işlemci ve 5.200 mAh’e yaklaşan güçlü bir pil yolda fakat burada Apple’ın eski bir numarası devreye giriyor. Sektörden gelen duyumlara göre, o can alıcı değişken diyaframlı kamera teknolojisi yalnızca en pahalı model olan Pro Max’e özel olabilir.

Eğer bu iddia doğru çıkarsa, standart Pro modeli tercih edenler geçen yılın kamerasına mahkûm kalacak. Bu da 1000 doların üzerinde satılan bir telefon için, rengi bir kenara bıraktığınızda pek de bir yeniliğe sahip olamayacağınız anlamına geliyor.

Peki siz iPhone 18 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni seri ve Pro modelleri sizce büyük yeniliklerle mi gelecek?