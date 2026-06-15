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Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

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Samsung, One UI 9 güncellemesiyle kullanıcıların yıllardır eksik kaldığı bir özelliği telefonlarına getirecek.

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung’un bu yılın başlarında tanıttığı amiral gemisi telefonları Galaxy S26 serisi, kullanıcıların ilgisini görse de Android telefonların büyük çoğunluğunda bulunan bir özellikten mahrumdu. Üstelik yalnızca S26’da değil, önceki nesillerde de Çinli markalarda bulunan bu özelliği Samsung’un amiral gemilerinde göremiyorduk.

Bahsettiğimiz özellik, durum çubuğunda görüntülenen gerçek zamanlı ağ hızı göstergesiydi. Şimdi ise bu konuda Samsung kullanıcılarını sevindirecek bir haber geldi ve özelliğin telefonlara ekleneceği açıklandı.

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Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!
samsu

One UI 9 ile gelecek

samsu

Ağ hızı göstergesi, artık Samsung’un Good Lock özelleştirme uygulamasındaki QuickStar modülü aracılığıyla Galaxy kullanıcıları tarafından erişilebilir hâle gelecek. Kullanıcıların şimdiye kadar bu tarz bir göstergeye erişmek için üçüncü taraf yazılımlara ihtiyacı vardı. Artık ağ hızınızı direkt durum çubuğunda görebileceksiniz.

Yeni özellik, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesiyle kullanıcılara sunulmaya başlayacak. Şimdilik sadece belli ülkelerde S26 serisi telefonlarda beta sürümüyle test ediliyor. Eski One UI sürümlerine gelip gelmeyeceği konusunda ise maalesef henüz bir bilgi yok.

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