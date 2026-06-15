Steam, yeni haftaya sınırlı süreliğine ücretsiz dağıttığı yeni bir oyunla başlıyor.

Steam'de normal fiyatı 13.99$ olan Wild Terra 2: New Lands an itibarıyla bir kez daha ücretsiz olmuş durumda. MMORPG türündeki bu oyunu siz de hemen şimdi Steam'de kütüphanenize ekleyebilir ve süresiz olarak oyuna sahip olabilirsiniz.

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Steam'in 2023 yılının Kasım ayında dolar kuruna geçmesiyle birlikte uygun fiyatlara oyunlara erişmek oldukça güç bir hâl aldı. Epic Games'in hâlâ TL kuruyla satış yapıyor olması ve her hafta verdiği ücretsiz oyunlar birçoğumuzun oyunlara erişmemize olanak tanıyor ve bir süre önce Steam de bugün olduğu gibi ücretsiz oyunlar dağıtmaya başladı.

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Wild Terra 2: New Lands nasıl bir oyun?

Wild Terra 2: New Lands, oyunculara tam özgürlük sunan, orta çağ temalı izometrik bir sandbox MMORPG'dir. Klasik sınıf sistemi yerine "ne yaparsan o gelişir" mantığının işlediği oyunda basit bir çiftçi, usta bir demirci veya zindanları temizleyen bir savaşçı olmak tamamen sizin elinizde.

Oyuncular güvenli bölgelerde ev inşa edip tarım yapabilirken, daha değerli kaynaklara ulaşmak için PvP'nin açık olduğu tehlikeli bölgelere risk alarak girmek zorunda. Ultima Online veya RuneScape gibi eski tarz oyunların ruhunu taşıyan yapım, tamamen oyuncu odaklı bir ekonomiye ve derin bir crafting sistemine sahip.

Wild Terra 2: New Lands fragmanı

Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilir ve 15 Haziran tarihine kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde ekleyebilirsiniz.