2 Doz Koronavirüs Aşısı Olanlara Karantina Gerekmeyecek

Sağlık Bakanlığı, Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon rehberini güncelleyerek 2 doz koronavirüs aşısı olan temaslı kişiler için iki istisna hariç karantina gerekmeyeceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, resmi web sitesinde yayınlamış olduğu “Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon” rehberini güncelledi. Söz konusu güncelleme, iki doz koronavirüs aşısı yaptırmış olan kişiler için önemli bir değişiklik içeriyor.

Sağlık Bakanlığı’nın güncellediği rehbere göre daha önce COVID-19 geçiren veya iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, hastalık başlangıcı veya aşılama sonrası üç ay içindeki riskli temaslarında karantina uygulaması gerekmeyecek.

Koronavirüsün Brezilya ya da Güney Afrika varyantıyla temaslı kişiler, aşı olsalar dahi karantinada kalacaklar

Ancak bu konuda iki önemli istisna bulunduğunu belirtelim. Bakım evinde çalışmak veya yaşlı aile üyelerine bakmak gibi mesleki faaliyetleri riskli gruplarla yakın ilişki gerektiren bireyler ve Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar ile temaslı olanlar için Sağlık Bakanlığı’nın karantina kuralları geçerli olmaya devam edecek.

Sağlık Bakanlığı, yayınlamış olduğu rehberde konuyla ilgili olarak tam olarak şu ifadelere yer verdi:

“Daha önce laboratuvarda doğrulanmış SARS-CoV 2 enfeksiyonu geçiren veya iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, hastalık başlangıcı veya aşılama sonrası üç ay içindeki riskli temaslarında (Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar hariç) karantina gerekmez. Ancak, bakım evinde çalışmak veya yaşlı aile üyelerine bakmak gibi mesleki faaliyetleri riskli gruplarla yakın ilişki gerektirenler ile Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar ile temaslı olanlara Sağlık Bakanlığı kurallarına göre karantina uygulanır.”