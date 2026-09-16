Sanayi yüzü göstermeyen, uzun ömürlü ve LPG uyumlu; 2. elin gözdesi benzinli motorları derledik.

Akaryakıt fiyatlarının rekor kırdığı bu dönemde, dizel araçların yüksek bakım ve potansiyel arıza maliyetleri sürücüleri yeniden benzinli motorlara yönlendirmiş durumda.

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Biz de bu içeriğimizde karmaşık teknolojilerden uzak, LPG ile uyumlu ve mekanik olarak yıllara meydan okuyan benzinli motorları derledik.

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Toyota 1.6 Valvematic & VVT-i

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Toyota denince akla gelen ilk şey şüphesiz "sanayi yüzü görmeyen arabalar" imajı. Özellikle 1.6 litrelik VVT-i ve sonrasındaki Valvematic atmosferik motorlar, mekanik sadeliğin en başarılı örnekleri arasında yer alıyor. Karmaşık turbo sistemleri olmaması, triger kayışı yerine uzun ömürlü zincir kullanılması ve düzenli yağ değişimi yapıldığında 400-500 bin kilometreyi rahatlıkla görmesi bu motoru tercih sırasında ilk sıralara getiriyor.

Honda 1.6 i-VTEC

Civic modelleriyle özdeşleşen Honda’nın 1.6 litrelik i-VTEC motoru, doğru bakımla binlerce kilometre boyunca tık demeden çalışabiliyor. Buji ve yağ değişimlerini zamanında yaptığınız sürece sizi yarı yolda bırakması neredeyse imkansız olan bu motor, 2. elde bütçesini korumak isteyenlerin ilk bakması gereken seçeneklerden biri.

Renault 1.6 16V (K4M)

Renault’nun Megane, Fluence, Scenic ve Clio gibi popüler modellerinde yıllarca kullandığı 1.6 litrelik 16 valflik K4M kodlu motoru, edek parçasının peynir ekmek gibi bulunması, bakım maliyetlerinin düşük olması ve LPG uyumu sayesinde yine 2. elde güvenli limanlardan biri.

Mazda 2.0 Skyactiv-G

Yüksek sıkıştırma oranıyla turbosuz çalışan bu motorlar, performansı ve dayanıklılığı bir arada sunan yenilikçi bir mühendislik yaklaşımına sahip. Ancak hassas çalışma toleransları nedeniyle, bu ünitelerde doğru motor yağı seçimi ve bakımların aksatılmaması hayati önem taşıyor.