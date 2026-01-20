[20-26 Ocak] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar (Yüzlerce Oyunda %90 Varan İndirimler Var)

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.
Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Death and Taxes
|7.49$
|0.97$ (-%87)
|Easy Delivery Co.
|6.49$
|4.86$ (-%25)
|Ravenswatch
|14.99$
|7.49$ (-%50)
|HITMAN World of Assassination
|32.99$
|13.19$ (-%60)
|Sea of Stars
|17.99$
|10.79$ (-%40)
|Teardown
|19.99$
|9.99$ (-%50)
|Solasta: Crown of the Magister
|14.99$
|3.74$ (-%75)
|The Long Dark
|2.99$
|1.49$ (-%50)
|Overcooked! 2 - Gourmet Edition
|25.99$
|6.49$ (-%75)
|Strange Antiquities
|9.29$
|6.96$ (-%25)
|Until Then
|10.49$
|5.24$ (-%50)
|Pacify
|2.99$
|2.09$ (-%30)
|Bye Sweet Carole
|12.49$
|9.36$ (-%25)
|SOMA
|14.99$
|6.74$ (-%55)
|Near-Mage
|10.49$
|7.34$ (-%30)
|Astral Ascension
|14.99$
|3.74$ (-%75)
|Keep on Mining!
|2.99$
|2.24$ (-%25)
|Slender Threads
|10.49$
|6.81$ (-%35)
|Age of History II
|3.49$
|2.44$ (-%30)
|Hell Let Loose
|23.99$
|8.15$ (-%66)
Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.