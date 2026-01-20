[20-26 Ocak] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar (Yüzlerce Oyunda %90 Varan İndirimler Var)

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Death and Taxes 7.49$ 0.97$ (-%87) Easy Delivery Co. 6.49$ 4.86$ (-%25) Ravenswatch 14.99$ 7.49$ (-%50) HITMAN World of Assassination 32.99$ 13.19$ (-%60) Sea of Stars 17.99$ 10.79$ (-%40) Teardown 19.99$ 9.99$ (-%50) Solasta: Crown of the Magister 14.99$ 3.74$ (-%75) The Long Dark 2.99$ 1.49$ (-%50) Overcooked! 2 - Gourmet Edition 25.99$ 6.49$ (-%75) Strange Antiquities 9.29$ 6.96$ (-%25) Until Then 10.49$ 5.24$ (-%50) Pacify 2.99$ 2.09$ (-%30) Bye Sweet Carole 12.49$ 9.36$ (-%25) SOMA 14.99$ 6.74$ (-%55) Near-Mage 10.49$ 7.34$ (-%30) Astral Ascension 14.99$ 3.74$ (-%75) Keep on Mining! 2.99$ 2.24$ (-%25) Slender Threads 10.49$ 6.81$ (-%35) Age of History II 3.49$ 2.44$ (-%30) Hell Let Loose 23.99$ 8.15$ (-%66)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.