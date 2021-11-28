200 Bin TL’nin Altında Yalnızca Üç Araba Markası Kaldı

Dövizde yaşanan artışlara bir de yüksek vergiler eklenince otomobil piyasası çalkalandı. Otomobil almak artık çok daha zor hale geldi. Yaşanan son fiyat artışlarıyla birlikte 200 bin TL’nin altında yalnızca üç marka kaldı. İşte o markalar…

Türk lirasının dolar karşısında tarihin en düşük değerine sahip olması, hayat pahalılığını bir hayli artırdı. Market raflarından giyim mağazalarına kadar her ürünün fiyatı katlanarak artarken vatandaşın alım gücü de bir hayli azaldı. Artan döviz kurları, beraberinde art arda gelen akaryakıt zamlarını da getirmişti. 10 TL sınırına dayanan akaryakıta üç gün önce yeni bir zam daha geleceği açıklanmış, daha sonra bu karar ertelenmişti.

Otomobil sahipleri akaryakıtta yaşanan bu zamlarla boğuşurken araba sahibi olmak isteyenlerin de ayrı bir derdi var. TL’nin değer kaybıyla birleşen yüksek vergiler, alıcıları kara kara düşündürüyor. Çünkü 200 bin TL’nin altında yalnızca üç marka kaldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği, geçen yıla kıyasla Ekim ayında yapılan otomobil satışlarının neredeyse yarı yarıya azaldığını belirtiyor. Peki 200 bin TL’nin altında hangi markalar kaldı? Gelin birlikte bakalım.

Hyundai i10

Hyundai’nin i10 modeli: 998 cc motor hacmi, 156 km/sa maksimum hız, 96 Nm tork gücü ve 3 silindirle kullanıcılara sunuluyor. Benzinle çalışan otomobilin 36 litre yakıt deposu ve bulunuyor. Şanzıman tipi ise ‘5 İleri Manuel’ olarak belirtiliyor. Aracın kampanyalı satış fiyatıysa 193 bin 700 TL.

Kia Rio Cool 1.2L 84 PS Manuel

Kia’nın manuel modellerini 200 bin TL’nin altında sunduğu Rio modeli: 1248 cc motor hacmine sahip. 83 beygir gücüne sahip olan otomobilin maksimum tork gücüyse 122 Nm olarak belirtiliyor. Ortalama yakıt tüketimine sahip olan otomobilin yakıt deposu hacmiyse 45 litre. Aracın kampanyalı satış fiyatı 191 bin 900 TL olarak belirtiliyor.

Fiat Egea 1.4 Easy

Fiat’ın 2021 model Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP modeli, 1368 cc motor hacmine sahip. 4 silindirli otomobilin maksimum hız kapasitesi 185 km/s olarak veriliyor. 95 beygir gücü bulunan otomobilin maksimum tork gücü ise 127 Nm olarak belirtiliyor. Aracın kampanyalı fiyatı 193 bin 900 TL olarak belirlendi.