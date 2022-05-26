Telefonlara Gelecek 200 MP Kamera ile Çekilen Kedi Fotoğrafı

Samsung, geçtiğimiz yıl duyurduğu dünyanın ilk 200 MP mobil kamerası ISOCELL HP1'in neler yapabildiğini gösterdiği bir video yayınladı. Bir kedinin 200 MP çözünürlükte fotoğrafını çeken Samsung, ISOCELL HP1'in ayrıntı kalitesini gözler önüne sermiş oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıl ISOCELL HP1 olarak isimlendirdiği akıllı telefon kamera sensörünü duyurmuştu. Dünyanın ilk 200 MP akıllı telefon kamerası olarak tarihe geçen ISOCELL HP1, sahip olduğu ChameleonCell teknolojisi ile pikselleri gruplandırabiliyor, bu sayede de oldukça detaylı görüntüler elde edilmesini sağlıyordu. Ancak Samsung ISOCELL HP1 şu ana dek hiçbir akıllı telefonda kullanılmadı. Bu da kamera performansının hala bir merak konusu olmasına neden oldu.

Şimdiyse Samsung, ISOCELL HP1'in neler sunduğunu gösterebilmek için önemli bir işe imza attı. Samsung mühendisleri, bu kameranın neler sunduğunu gösterebilmek için özel bir teçhizat kullandılar ve bir kedi fotoğrafı çektiler. 200 MP çözünürlükteki fotoğraf, sonraki aşamada ise endüstriyel amaçla kullanılan yazıcılarda baskı haline getirildi. Samsung'un bu çalışmadaki amacı, ISOCELL HP1'in ayrıntıları nasıl koruduğunu göstermekti.

İşte Samsung ISOCELL HP1 ile çekilen kedi fotoğrafı

200 MP çözünürlükte çekilmiş olan bir fotoğrafın çıktısını almak çok da kolay değil. Samsung bu yüzden, baskı alınan parçaları sonradan birleştirdi. Zira yukarıda gördüğünüz kedi fotoğrafının boyutu, 28 metreye 22 metre...

Samsung ISOCELL HP1'in görüntüyü tüm ayrıntılarıyla koruyabiliyor olmasının ardında yatan temel neden, piksel boyutu. Öyle ki bu kamera sensörünü kullanırken 200 MP çözünürlükte bir fotoğraf çekmek isterseniz, belirlenen piksel büyüklüğü 0,64 mikrometre oluyor. Bu da kadraja giren her nesnenin mümkün olan en küçük detaylarıyla kaydedilmesine neden oluyor. Böylelikle ayrıntılar tam anlamıyla korunmuş oluyor...

Samsung'un 200 MP'lik kedi fotoğrafı için çektiği video