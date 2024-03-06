Vizyona girmeden önce ses getirmeyi başarabilen “2012” filmi, o dönemin en çok konuşulan filmlerinden biriydi. Siz de ilgiyle izlediyseniz “2012” benzeri filmleri derlediğimiz içeriğimize geçebilirsiniz.

2009 senesinde vizyona giren ve dünyanın sonu ile ilgili çeşitli spekülasyonlarla korkuları ortaya çıkararak ses getiren “2012” adlı film, hiç şüphesiz birçoğumuzun aklında yer etti. "2012" benzeri başka filmleri de aramaya başladık.

Maya takviminin son gününü kıyametle ilişkilendiren filmde, dünyanın sonunu getiren küresel bir felaketin ardından kurtulanların mücadeleleri anlatılıyordu. Eğer siz de bu filmi sevdiyseniz ya da bu tarzdaki filmleri seviyorsanız “2012” benzeri filmler için okumaya devam edebilirsiniz.

Gizemli felaketleri araştıran bilim insanlarının karşılaştıkları gerçek pek de iç açıcı değil: The Core

Yıl: 2003

Tür: Bilim Kurgu, Macera, Aksiyon

Yönetmen: Jon Amiel

Oyuncular: Aaron Eckhart, Hilary Swank, Delroy Lindo...

IMDb: 5.5

“The Core” adlı film, dünyanın çeşitli yerlerinde ortaya çıkan ve sebebi açıklanamayan felaketleri konu alıyor. Bu felaketlerin ardında yatan gizemi çözmek için bir araya gelen bilim insanlarının karşılaştığı gerçekler ise hiç umut verici değil. Dünya’nın merkezinde yer alan çekirdeğin dönüşü durmuştur ve bir önlem alınamazsa gezegenin sonu gelecektir…

İklim krizinin sebep olduğu yeni çağdan kaçmak mümkün mü?: Yarından Sonra (The Day After Tomorrow)

Yıl: 2004

Tür: Bilim Kurgu, Macera, Aksiyon

Yönetmen: Roland Emmerich

Oyuncular: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum...

IMDb: 6.5

"2012" benzeri filmlerden bir diğeri olan Yarından Sonra, 1999 tarihli “The Coming Global Superstorm” adlı kitaptan uyarlanan bir film. İklim değişikliklerinin sebep olduğu aşırı hava olayları, bir buzul çağına yol açar ve Kuzey Atlantik Okyanusu dolaşımını kesintiye uğratır. Yer bilimci baba ve oğlu, gezegeni etkisi altına alan iklim değişikliklerinden kaçmaya çalışır. Ortaya çıkan iklim etkileri ise korkunçtur…

Deprem felaketinin ardından kızlarını kurtarmaya çalışan anne ve babanın başından geçen aksiyon dolu olaylar: San Andreas Fayı (San Andreas)

Yıl: 2015

Tür: Aksiyon, Dram, Gerilim

Yönetmen: Brad Peyton

Oyuncular: Dwayne Johnson, Alexandra Daddario, Carla Gugino…

IMDb: 6.1

ABD Kaliforniya’da yaşanan 9.1 şiddetindeki, şehrin büyük bir kısmını yok eden depremden sonra helikopter pilotu bir adam ve eski eşi, kızlarını kurtarmak için San Francisco’ya gitmeya çalışır. San Andreas Fayı'nın değiştiğini, yakında bir dizi büyük depreme neden olacağını ve fay hattı boyunca şehirleri potansiyel olarak yok edeceğini keşfeden çiftin kuzeye doğru yaptıkları tehlikeli yolculukta başlarına gelenler ise aksiyonu zirveye çıkarır.

Dünya’ya hızla yaklaşan dev bir meteorun fark edilmesiyle bir plana ihtiyaç duyulur: Armageddon

Yıl: 1998

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Yönetmen: Michael Bay

Oyuncular: Bruce Wills,

IMDb: 6.7

New York şehrine düşen irili ufaklı meteor parçaları, kenti tedirgin eder. Bunun üzerine araştırmalara başlayan NASA’nın fark ettiği şey ise korkunçtur. Dünya’ya büyük bir hızla gelen, bir eyalet büyüklüğündeki dev bir meteor vardır. Meteor hemen durdurulamazsa insanların başına gelecekler malumdur… Bilim insanları, bu meteorun önüne geçmek için planlar yapmaya başlar.

Sessiz ve şirin kasaba, her zaman öyle kalmaz ve büyük bir felaketle burun buruna gelir: Dante Yanardağı (Dante's Peak)

Yıl: 1997

Tür: Gerilim, Dram

Yönetmen: Roger Donaldson

Oyuncular: Pierce Brosnan, Linda Hamilton, Jamie Renee Smith…

IMDb: 6.0

Yanardağlar ve tarihleri hakkında bilgi sahibi jeoloji uzmanı Harry Dalton, araştırma yapmak için bir kasabaya doğru yola çıkar. Hedefine ulaştığında burada bir kadına aşık olur ve araştırmalarını sürdürürken uzun süredir pasif hâlde bulunan bir yanardağın yeniden aktifleşebileceği konusunda endişeleri başlar. Gerçekten de yanardağ, harekete geçer. Kasaba, korkunç bir felaketle burun burunadır.

50 yıl öncesinden kalma bir mektubun bulunmasıyla dünyanın başına gelecekler açığa çıkar: Kehanet (Knowing)

Yıl: 2009

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Gerilim, Gizem

Yönetmen: Alex Proyas

Oyuncular: Nicholas Cage, Rose Byrne, Alan Hopgood, Adrienne Pickering…

IMDb: 6.2

1959 sonbaharında, bir ilkokulda, yeni eğitim yılının henüz başındayken çocuklara; geleceği hayallerinde nasıl tasvir ettiklerine dair bir ödev verilir. Çocuklar bu ödevi resim çizerek yapıp bir kapsüle yerleştirirler. Kapsül ise 50 yıl boyunca açılmaz. 50 yıl sonra bulunan bir mektupta suikastler, felaketler ve büyük kazalar saklıdır… Üstelik bahsedilen tüm felaketler henüz gerçekleşmemiştir.

Güneş’in ölümünün önüne geçmeye çalışan bir grup astronot, Dünya için son umut tanesidir: Gün Işığı (Sunshine)

Yıl: 2007

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Gerilim, Gizem

Yönetmen: Danny Boyle

Oyuncular: Cillian Murphy, Rose Byrne, Chris Evans, Cliff Curtis, Chipo Chung…

IMDb: 7.2

Yıl 2057’dir, Güneş ölüyordur ve buna bağlı olarak Dünya da yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Güneş’i yeniden hayata döndürmek üzere görevlendirilen bir grup astronot ne yazık ki başarısız olur. 7 sene sonra aynı amaçla görevlendirilen ekibin yapacakları, Dünya için geriye kalan son umuttur…

2004’te Hint Okyanusu’nda yaşanan tsunami felaketinden sağ kurtulan bir ailenin gerçek hikâyesi: Kıyamet Günü (The Impossible)

Yıl: 2012

Tür: Dram, Tarih, Gerilim

Yönetmen: Juan Antonio Bayona

Oyuncular: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland …

IMDb: 7.5

3 çocuklarıyla birlikte kış tatili için Tayland’a doğru yolculuğa çıkan Maria ve Henry, birkaç gün güzel vakit geçirmek için oldukça heyecanlıdırlar. 25 Aralık gecesi, yılbaşı partisine katılırlar ve ertesi sabah havuzlarında keyifli zaman geçirirken dehşet verici bir gürültüyle etraf sallanır. Dev dalgalar, otelin duvarlarından üstlerine geliyordur…

“2012” benzeri film önerilerimiz burada son buluyor. Siz daha önce hiçbirini izlemiş miydiniz ya da izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın!

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