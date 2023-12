Webtekno ekibi olarak 2023 senesinde okuduğumuz favori kitaplarımızı, en sevdiğimiz filmleri ve dizileri listeledik!

Tüm sene boyunca sizin için içerikler üretmenin yanı sıra ekip olarak birçok film ve dizi izledik, kitaplar okuduk. Yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşarken 2023 favorilerimizi de sizinle paylaşmak istedik.

Birazdan paylaşacağımız fim, dizi ve kitapların hepsi 2023’te çıkmadı ancak hepsini bu sene içinde okuyup izledik. Umuyoruz ki tümü, ne izleyip okuyacağı konusunda karar veremeyenlere harika fikirler sunacak.

Film: Still

Still Dizi: Var Bunlar

Var Bunlar Kitap: Küçük İşler Büyük Özgürlükler

İçerik ekibimizden Erkan, 2023 senesinde izlediği sayısız filmin içinden en çok “Still” belgeselini beğenmiş. Hollywood'un ünlü yıldızlarından Michael J. Fox (Geleceğe Dönüş'ün Marty'si), Kanada ordu üssünden Hollywood'un zirvesine ulaşan; hastalıkla boğuşan birinin hikâyesini, yani kendini anlatıyor.

Erkan’ın en sevdiği dizi ise Türk yapımı “Var Bunlar” olmuş. Durum komedisinin tüm unsurlarını içinde barındıran dizi, iki yakın arkadaş olan Samet ve Tufan'ın monoton hayatında başlarına gelen inanılmaz eğlenceli konuları ele alıyor.

Mert Başaran’ın kaleme aldığı Küçük İşler Büyük Özgürlükler ise 2023 favori kitabı olarak Erkan'ın kitaplığında yerini almış. Yazar, en basit dille, bizi modern zamanın kölesi hâline getiren "para"nın ne olduğunu anlatıyor. Bu kitabı okuyanlara vadettiği şey ise mevcut kazancınızla 15 sene sonra kendinizi emekli edebileceğiniz!

Kitaba göz atmak veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Film: Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves Kitap: Yedikuleli Mansur

Emre, 2023’te izlediği filmler arasında en çok roleplay oyununun sinemaya uyarlanmış hâli olan “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves”i beğenmiş. Hobbitlerin, cücelerin, elflerin ve insanların yer aldığı bu fantastik dünyada bir grup, kendini destansı bir soygunun içinde buluyor.

Mehmet Berk Yaltırık’ın kaleminden “Yedikuleli Mansur” ise Emre’nin bu seneki en sevdiği kitap olmuş. Korku ögelerini de barındıran bu roman, İstanbul'un tarihinin köklerine; gulyabanileri, cadıları, oburları ve kabadayıları da ekliyor!

Kitaba göz atmak veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Film: Hachiko

Hachiko Dizi: After Life

After Life Kitap: Önce Aşk Vardı: Şiirin Aynasında Osmanlı Kültürü

İçerik ekibimizden Asya'nın favori filmi "Hachiko", bir köpekle insanın kadim dostluğunu ve köpeğin, sahibine olan sonsuz sevgisi ile sadakatini anlatıyor. Eğer hayvanların konu olduğu filmleri izleme konusunda hassassanız bu filmi izlemeden önce yanınıza mendillerinizi almanızı tavsiye ederiz.

Asya'nın favori dizisi ise birçoğumuzun severek izlediği "After Life" olmuş. Usta komedyen ve aktör Ricky Gervais'in başrolünü üstlendiği dizide, eşinin ölümünü kabullenmekte zorlanan bir adamın yeni kişiliğini, hayata tutunmak ve vazgeçmek arasındaki savaşını görüyoruz. Buradan bakınca çok karamsar gibi görünse de Rick'in komedyen tarafını ve kara mizahını da dahil ettiğini söyleyebiliriz.

Ömür Ceylan'ın kaleme aldığı "Önce Aşk Vardı: Şiirin Aynasında Osmanlı Kültürü", Asya'nın bu sene okuyup da kütüphanesinin favori köşesine koyduğu kitap olmuş. Osmanlı kültürünü bir de şiirin aynasından okumayı isterseniz bu kitaba mutlaka siz de bir şans vermelisiniz.

Kitaba göz atmak veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Film: Bıçaklar Çekildi

Bıçaklar Çekildi Dizi: Aktris

Aktris Kitap: Canlı Devre: Durmaksızın Değişen Beynin İç Yüzü

İçerik ekibimizden Dilara'nın bu seneki favori filmi, “Bıçaklar Çekildi” olmuş. Gizemli bir suçun konu olduğu filmde, ünlü bir yazarın ölümünün ardından meraklı bir dedektifin giriştiği mücadele anlatılıyor. Dedektif, araştırmalarını sürdürdükçe ortaya çıkan gerçekler ise olayı adım adım daha ilginç hâle getiriyor.

"Aktris" dizisi, Dilara’nın bu sene izleyip en beğendiği dizi olmuş. Pınar Deniz'in başrolünü üstlendiği dizi, Türkiye'nin en ünlü yıldızının dünyasındaki aydınlık ve karanlık geçişleri bize çarpıcı bir şekilde ulaştırıyor.

Dilara'nın en sevdiği kitap ise “Canlı Devre: Durmaksızın Değişen Beynin İç Yüzü” olmuş. Modern zamanın başarılı bilim yazarlarından David Eagleman bu kitabında bizi, devingen bir sisteme sahip ve hâlâ çözülmemiş birçok noktası olan beynimizin iç yüzüyle buluşturuyor.

Kitaba göz atmak veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Film: Imperial Dreams

Imperial Dreams Dizi: Attack on Titan

Attack on Titan Kitap: Monte Cristo Kontu

İçerik ekibimizden Emirhan’ın favori 2023 filmi, “Imperial Dreams” olmuş. 2014 yapımlı filmde, hapse girip çıkan genç baba Bambi, şiddet sarmalı içinde verdiği mücadelede bir yandan yazar olmak isterken diğer yandan çocuğuna bakmaya çalışıyor. Film, tüm bunların yanı sıra bir siyahi olmanın zorluklarını da gözler önüne seriyor.

Dizilere baktığımızda ise “Attack on Titan”ın Emirhan'ın favorisi olduğunu görüyoruz. Animede, şehrin devler tarafından istila edilmesine ve annelerinin canlı canlı yenişine şahitlik eden Eren ve Mikasa kardeşlerden Eren, tüm devleri öldürüp intikam alacağı bir yolculuğa çıkıyor.

Emirhan’ın bu sene okuyup da en beğendiği kitap ise “Monte Cristo Kontu”ymuş. Alexandre Dumas tarafından yazılan macera kitabı, bir tuzağa düşerek haksız yere hapse atılan Edmond Dantes'in yıllar süren tutsaklığının ardından ona bunları yapanlardan intikam almasını konu ediniyor.

Kitaba göz atmak veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Film: The Color Purple

The Color Purple Dizi: The Idol

The Idol Kitap: Kendime Düşünceler

Haber ekibimizden Erkan Budak’ın favori filmi, "The Color Purple". Kitaptan uyarlanarak yaratılan ve Oprah Winfrey'in de rol aldığı filmde; 1900'lerin başında siyahi bir kız, babası olarak bildiği kişi tarafından hamile bırakılıyor ve daha sonra başka bir adama satılıyor. Tüm bunlar olurken hayata tutunmasını sağlayan tek şey ise kız kardeşinin yazdığı mektuplar.

Erkan’ın bu sene izlediği favori dizisi ise Euphoria serisinden bildiğimiz Sam Levinson ve The Weeknd'in yapımını üstlendiği “The Idol”. Birçok şaşırtıcı detayla dolu olan dizinin asıl anlattığı ise Hollywood'un müzik sektörü ve Jocelyn ile Tedros'un karışık ilişkisi. Hatta "The Idol"un Instagram hesabı, dizinin konusunu "Hollywood'un en kalitesiz aşk hikâyesi" olarak tanımlıyor.

Erkan’ın favori kitabını sorduğumuzda ise Marcus Aurelius’ın “Kendime Düşünceler” cevabını aldık. Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un kendine özel notlarının seriye dönüştürülmesiyle ortaya çıkan kitaplardan biri olan "Kendime Düşünceler", tanrısal bir bakış açısı geliştirmenin ve kendimiz ile başkaları hakkındaki yargısız analizlerin önemini anlatıyor.

Kitaba göz atmak veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Film: Super Mario Kardeşler

Super Mario Kardeşler Dizi: Attack on Titan

Oğuzhan’ın 2023’te izlediği favori film, "Super Mario Kardeşler"miş. Zaten Mario'nun oyununu bilmeyen yoktur, film de oyunla paralel bir konuda ilerliyor diyebiliriz ancak çok daha heyecanlı! İki musluk tamircisi Luigi ve Mario kardeşler, bir su borusunu tamir ederken başlarına gelenler, onları akılalmaz bir maceraya sürüklüyor.

"Attack on Titan", Emirhan'ın olduğu gibi Oğuzhan’ın bu sene izlediği en iyi dizi olmuş.

Film: Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı Dizi: Attack on Titan

Attack on Titan Kitap: Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı

“Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı”; Gökçe’nin bu sene hem izlediği en iyi film, hem de okuduğu en iyi kitap olmuş. "Açlık Oyunları" serisinin öncesine odaklanan film ve kitap; Cariolanus Snow'un Panem'in başkanı olmadan önceki günlerine, 18 yaşına götürüyor bizi. Yakışıklı genç Coriolanus, Capitol'de gözden düşen bir soyun son umudu oluyor.

Dizisini sorduğumuzda ise Gökçe de Oğuzhan ve Emirhan gibi en çok “Attack on Titan”ı beğendiğini söyledi.

Kitaba göz atmak veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Film: Incantation

Incantation Dizi: Mezarlık

Mezarlık Kitap: Düşünce ve Tartışma Özgürlüğü Üzerine

Kendi favorilerime gelecek olursam; bu sene en sevdiğim filmin “Incantation” adlı korku ve gerilim filmi olduğunu söyleyebilirim. “Koridorlarda dolaşan beyaz elbiseli çocuk” klişeli korku filmlerinden sıkıldıysanız kesinlikle bu filme şans verebilirsiniz.

Favori dizim ise Türk yapımı “Mezarlık” oldu. Dizide, Önem Özülkü adlı tecrübeli bir komiser, Türkiye’de yaşanan kadın cinayetlerini tüm çarpıcılığıyla bize sunuyor. Bu cinayetleri çözmeye çalışırken yaşadığı en büyük zorluk ise ülkedeki belirli kalıplara ve yargılara göre yaşayan insanlar.

2023 yılında okuduğum ve en beğendiğim kitap ise John Stuart Mill’in “Düşünce ve Tartışma Özgürlüğü Üzerine” eseri oldu. Kitapta, yanlışlığı hakkında hiçbir tereddütümüz olmayan düşünceleri bile özgürce dile getirip tartışabilmemiz gerektiğini ve bunun toplum açısından ne kadar faydalı olduğu anlatılıyor.

Kitaba göz atmak veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Film: Sick of Myself

Sick of Myself Dizi: Mindhunter

Mindhunter Kitap: Saatleri Ayarlama Enstitüsü

İçerik ekibimizden Nagehan'ın 2023 yılındaki favori filmi, 2022 Cannes Film Festivali'nde de yarışan "Sick of Myself" olmuş. 20'li yaşlarını tamamlamak üzere olan ve ilgi çekmek uğruna hayatını tehlikeye bile atan Signe karakteri ile obsesif bir yapıya sahip Thomas'ın ilişkisini merkeze alan film, sizi narsisizmin doruklarına çıkaracak.

"Mindhunter" dizisi, Nagehan'ın bu seneki favorisi olmuş. Dizi, gerçekten de 1970'lerin sonundaki FBI'ı konu alıyor. Suçlu profillemeleri ve kriminal psikolojinin emekleme döneminde olduğu bu yıllarda, dönemin seri katilleri sorgulanıyor. Psikolojik analizler ve profil çıkarma yöntemleri, adli bilimleri inanılmaz bir evreye taşıyor. Üstelik dizide yer alan seri katiller, gerçek seri katillerin bir uyarlaması ve hem görünüş hem de tavır olarak epey benzetilmişler!

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kaleme aldığı "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", Nagehan'ın bu yıl okuduğu favori kitabı olmuş. Türkiye'nin modernizme geçişini ve beraberinde getirdiği toplumsal sorunları ele alan eser, iki uygarlık arasında bocalayan Türk toplumunun davranışlarını da alaya alarak eleştiriyor.

Kitaba göz atmak veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Film: Mother!

Mother! Dizi: Prens

Prens Kitap: Uyurgezer

Beste'nin bu seneki favori filmi "Mother!" olmuş. Darren Aronofsky'nin senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı filmde, Jennifer Lawrence ve Javier Bardem de başrolleri paylaşıyor. Sıradan bir çiftin evine gelen istenmeyen misafir, her şeyi bambaşka bir boyuta taşıyor ve gizlediği amaçlar sorgulanmaya başlanıyor.

Giray Altınok ve Ceyda Düvenci gibi isimlerin rol aldığı "Prens" dizisi, Beste'nin bu seneki favorisi olmuş. Dizide, Bongomia ülkesinin kimsenin ciddiye almadığı Prens'inin karmaşık olaylarla dolu hikâyesi anlatılıyor. Prens, yanlışlıkla Macarlar ile bir savaşa bile giriyor!

Beste'ye favori kitabını sorduğumuzda ise "Uyurgezer" cevabını aldık. Sebastian Fitzek'in kaleme aldığı "Uyurgezer", okurken gerilimi iliklerinize kadar hissettiriyor. Bir sabah uyandığında eşinin vücudunda morluklarla apar topar evden ayrılmış olduğunu gören bir adam, uyurgezerlikle başbaşa kalıyor. Başına yerleştirdiği kamerada gördükleri ise onu bambaşka bir dünyaya götürüyor...

Kitaba göz atmak veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Muhammet Tufan

Film: Oppenheimer

Oppenheimer Dizi: How to Get Away with Murder

How to Get Away with Murder Kitap: Çekiç ve Gül

Video ekibimizden Muhammet'in 2023 senesinde en sevdiği film, birçoğumuzun favorileri arasına giren, yönetmenliğini Christopher Nolan'ın üstlendiği "Oppenheimer" olmuş. Muhtemelen hepimiz izledik ama biz yine de bir özet geçelim. Filmde, Amerikalı teorik fizikçi J. Robert Oppenheimer, Manhattan Projesi'nde ilk nükleer silahın geliştirilmesinde büyük rol oynuyor. Bir bilim insanının hayatını da içine dahil eden film, insanlık tarihi için önemli bir dönemin görselleştirmesini sunmuş diyebiliriz.

"How to Get Away With Murder" dizisi, Muhammet'in bu sene izlediği favori dizisi olmuş. Zeki ve başarılı bir hukuk profesörü olmasının yanı sıra iyi bir avukat olan Annalise, beş öğrencisiyle karmakarışık bir cinayet davasına dahil oluyor. Sonrasında gelişen olaylar ise hem davayı hem de öğretmenlerle profesörü tahmin edilemeyecek noktalara taşıyor.

"Çekiç ve Gül", Muhammet'in favori kitabı olarak kitaplığında yerini almış bu sene. Behzat Ç. tutkunları, "Çekiç ve Gül" kitabının ne anlattığını çok iyi biliyor ancak bilmeyenler için anlatalım. Yazarın 5. romanı olan kitap, Cinayet Büro'da görevli bir polis olan Behzat Ç.'nin ve ekip arkadaşlarının Ankara'da işlenen cinayetleri çözmeye çalışmasını konu alıyor.

Kitaba göz atmak veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Ahmet Bozkurt

Film: Yedinci Kıta

Yedinci Kıta Dizi: Full Metal Alchemist

Full Metal Alchemist Kitap: Bozkırkurdu

Video ekibimizden Ahmet'in favori filmi, yaşanmış bir olaya dayanan "Yedinci Kıta" olmuş. Filmde, Avusturalyalı bir ailenin üç seneye yayılan zaman dilimindeki sürüklenişi işleniyor. Ailenin günlük hayatını izlerken, dünyanın geri kalanından kopuşlarını görüyoruz.

Ahmet'in bu yıl izleyip en beğendiği dizi ise fantastik bir anime olan "Full Metal Alchemist"miş. İki simyacı kardeşin ölen annelerini hayata döndürmek amacıyla girdiği mücadeleyi konu alan seri, bizi felsefe taşıyla bir yolculuğa çıkarıyor.

"Bozkırkurdu" ise Ahmet'in favori kitabı olmuş. Ünlü eserde, toplumun sığ değerlerine ve ön yargılı yaşamına uyum sağlamakta zorlanan Harry karakterinin yaşadığı kişilik bölünmeleri anlatılıyor.

Kitaba göz atmak veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Özge Gezer

Film: Midsommar

Midsommar Dizi: Severance

Severance Kitap: Kadın Hareketleri ve Feminizm - 1789'dan Bugüne Bir Hikâye

Video ekibimizden Özge'nin bu sene en sevdiği film "Midsommar" olmuş. Filmde, her 90 yılda bir düzenlenen bir festival için İsveç'e giden bir grup arkadaşın, kendilerini çok ilginç bir İskandinav pagan kültürünün içinde bulması konu ediliyor.

Lumen Industries adlı bir şirkette geçen "Severance" dizisi, Özge'nin 2023 senesinde favori dizisiymiş. İş ve özel hayatın anılarını ayırıp yeni bir yöntemle iş-hayat dengesini başka bir seviyeye taşımayı amaç edinen şirkette yaşanan olaylar, dizinin odak noktası oluyor.

Özge'nin bu seneki favori kitabı olan "Kadın Hareketleri ve Feminizm - 1789'dan Bugüne Bir Hikâye", Fransız Devrimi ile başlayıp yükselen kadın hareketinin duraklarını ve ana akımlarını anlatıyor. Kısacası tüm kadınların, hangi mücadelelerle bugünlere gelindiğini unutmaması ve kadın hareketlerine sıkı sıkı sarılması için kütüphanesinde bulundurması gereken bir kitap. (Tüm kadınlar dedik ama feminizmi kadınların erkeklerden üstün olması sanan ekekler de okusun tabii.)

Kitaba göz atmak veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Melihcan Öruş

Film: Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok

Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok Dizi: Rome

Rome Kitap: Gecenin Sonuna Yolculuk

Video ekibimizden Melihcan'ın 2023 favorisi, "Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok" filmi olmuş. Filmde, Birinci Dünya Savaşı'nda batı cephesinde savaşan genç bir Alman askerinin sürükleyici hikâyesi konu ediliyor. Bu gencin ve silah arkadaşlarının en başındaki coşkusu, zamanla inanılmaz bir çaresizlik ve korkuya dönüşüyor.

Altın Küre ve Emmy Ödülleri dahil pek çok ödüle aday gösterilen mini dizi "Rome", Melihcan'ın bu seneki favorisi olmuş. MÖ 49 yıllarından başlayan dizi, Jül Sezar'ın yönetimindeki Roma Cumhuriyeti'nin mücadelelerini, Sezar'ın ölümünden sonra cumhuriyetin imparatorluğa dönüşmesini ve ülke içinde çıkan karmaşayı anlatıyor.

"Gecenin Sonuna Yolculuk", Melihcan'ın bu sene okuyup da en beğendiği kitap olmuş. Romanda, savaş ve şiddet karşıtı olan Bardamu'nun Birinci Dünya Savaşı'na katılma mecburiyetinde kalması ve hayatta kalma mücadeleleri etkileyici bir şekilde işleniyor.

Kitaba göz atmak veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

