Oyun Fiyatları Gerçekten Arttı mı? İşte 2016-2026 Oyun Fiyatları ile Asgari Ücret Karşılaştırması

2016 yılındaki oyun fiyatları ile 2026 yılındaki oyun fiyatlarını asgari ücret ile kıyasladığımızda oyunlara yönelik alım gücümüzün ne durumda olduğunu merak ediyorsanız gelin hep birlikte bakalım...

Günümüzde ekonomi kaynaklı alım gücünün eğlence sektörünü de etkilediği bariz bir gerçek. Pek tabii eğlence denince akla gelen ilk şeylerden biri olan oyunlar da en çok vaktimizi harcadığımız alanlardan biri. Peki alım gücü bakımından oyunlara erişimimiz geride bıraktığımız 10 yılda ne denli etkilendi?

Bunu doğru bir şekilde hesaplayabilmek için o dönemin yani 2016 yılının en popüler oyunlarının fiyatlarıyla bugünkü benzer kalibrede oyunların fiyatlarını asgari ücret çerçevesinde karşılaştırmak ve o oyundan o dönemdeki asgari ücretle kaç tane alabildiğimizi hesaplamamız gerekiyor. Anlatırken biraz karışık gelmiş olabilir ama gelin tabloda hep birlikte bakalım.

2016-2026 asgari ücret karşılaştırması

Yıl Asgari Ücret (TL) Asgari Ücret (Dolar) 2016 1.300₺ 371$ 2026 28.075₺ 655$

Şimdi gelelim oyun fiyatlarına... Oyun fiyatlarını hesaplarken 2016 için Steam, 2026 için Epic Games fiyatlarını baz aldık. Ne yazık ki 2023'ten bu yana Steam ülkemize oyun satışlarını dolar kuru üzerinden gerçekleştirdiği için adil bir kıyas olması adına hâlâ TL ile satış yapan Epic Games fiyatlarını baz almayı daha doğru bulduk.

Oyunlar dönemin en çok oynanan oyun istatistiklerine bağlı kalınarak seçilmiştir.

2016 oyun-asgari ücret karşılaştırması

Oyun 2016 Fiyatı Asgari Ücret ile Kaç Adet Alınabiliyor? Deus Ex: Mankind Divided 151 TL 8 Adet DOOM 219 TL 5 Adet Borderlands: The Pre-Sequel 133 TL 9 Adet Stardew Valley 24 TL 54 Adet The Forest 24 TL 54 Adet Europa Universalis IV 60 TL 21 Adet The Long Dark 31 TL 41 Adet Metal Gear Solid V: The Phantom Pain 55 TL 23 Adet Dead by Daylight 31 TL 41 Adet Prison Architect 49 TL 26 Adet FIFA 16 209 TL 6 Adet Battlefield 1 180 TL 7 Adet

2026 oyun-asgari ücret karşılaştırması

Oyun 2026 Fiyatı Asgari Ücret ile Kaç Adet Alınabiliyor? Clair Obscur: Expedition 33 820 TL 34 Adet Hades II 488 TL 57 Adet Split Fiction 1.799,99 TL 15 Adet EA SPORTS FC 26 2.599 TL 10 Adet Battlefield 6 2.599,99 TL 10 Adet Kingdom Come: Deliverance II 1.530 TL 18 Adet SILENT HILL f 2.799 TL 10 Adet ARC Raiders 1.650 TL 17 Adet Dying Light: The Beast 1.738 TL 16 Adet Assassin's Creed Shadows 1.749 TL 16 Adet Borderlands 4 2.900 TL 9 Adet The Alters 703 TL 39 Adet

Özetlemek ve ortalamalarını almak gerekirse 2016 yılında bir kişi, 1.300 TL olan asgari ücretle ortalama 24 adet oyun alabilirken 2026 yılında aynı kişi, 28.075 TL olan asgari ücretle ortalama 20 adet oyun alabiliyor. Yani teknik olarak oyun alım gücümüzde bariz bir düşüş var.

Ayrıca oyun fiyatları olarak Epic Games yerine ülkemizde dolarla satış yapan Steam'i baz alsaydık bu fark çok daha dramatik olurdu...