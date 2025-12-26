Oyun Fiyatları Gerçekten Arttı mı? İşte 2016-2026 Oyun Fiyatları ile Asgari Ücret Karşılaştırması

Günümüzde ekonomi kaynaklı alım gücünün eğlence sektörünü de etkilediği bariz bir gerçek. Pek tabii eğlence denince akla gelen ilk şeylerden biri olan oyunlar da en çok vaktimizi harcadığımız alanlardan biri. Peki alım gücü bakımından oyunlara erişimimiz geride bıraktığımız 10 yılda ne denli etkilendi?
Bunu doğru bir şekilde hesaplayabilmek için o dönemin yani 2016 yılının en popüler oyunlarının fiyatlarıyla bugünkü benzer kalibrede oyunların fiyatlarını asgari ücret çerçevesinde karşılaştırmak ve o oyundan o dönemdeki asgari ücretle kaç tane alabildiğimizi hesaplamamız gerekiyor. Anlatırken biraz karışık gelmiş olabilir ama gelin tabloda hep birlikte bakalım.
2016-2026 asgari ücret karşılaştırması
|Yıl
|Asgari Ücret (TL)
|Asgari Ücret (Dolar)
|2016
|1.300₺
|371$
|2026
|28.075₺
|655$
Şimdi gelelim oyun fiyatlarına... Oyun fiyatlarını hesaplarken 2016 için Steam, 2026 için Epic Games fiyatlarını baz aldık. Ne yazık ki 2023'ten bu yana Steam ülkemize oyun satışlarını dolar kuru üzerinden gerçekleştirdiği için adil bir kıyas olması adına hâlâ TL ile satış yapan Epic Games fiyatlarını baz almayı daha doğru bulduk.
Oyunlar dönemin en çok oynanan oyun istatistiklerine bağlı kalınarak seçilmiştir.
2016 oyun-asgari ücret karşılaştırması
|Oyun
|2016 Fiyatı
|Asgari Ücret ile Kaç Adet Alınabiliyor?
|Deus Ex: Mankind Divided
|151 TL
|8 Adet
|DOOM
|219 TL
|5 Adet
|Borderlands: The Pre-Sequel
|133 TL
|9 Adet
|Stardew Valley
|24 TL
|54 Adet
|The Forest
|24 TL
|54 Adet
|Europa Universalis IV
|60 TL
|21 Adet
|The Long Dark
|31 TL
|41 Adet
|Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
|55 TL
|23 Adet
|Dead by Daylight
|31 TL
|41 Adet
|Prison Architect
|49 TL
|26 Adet
|FIFA 16
|209 TL
|6 Adet
|Battlefield 1
|180 TL
|7 Adet
2026 oyun-asgari ücret karşılaştırması
|Oyun
|2026 Fiyatı
|Asgari Ücret ile Kaç Adet Alınabiliyor?
|Clair Obscur: Expedition 33
|820 TL
|34 Adet
|Hades II
|488 TL
|57 Adet
|Split Fiction
|1.799,99 TL
|15 Adet
|EA SPORTS FC 26
|2.599 TL
|10 Adet
|Battlefield 6
|2.599,99 TL
|10 Adet
|Kingdom Come: Deliverance II
|1.530 TL
|18 Adet
|SILENT HILL f
|2.799 TL
|10 Adet
|ARC Raiders
|1.650 TL
|17 Adet
|Dying Light: The Beast
|1.738 TL
|16 Adet
|Assassin's Creed Shadows
|1.749 TL
|16 Adet
|Borderlands 4
|2.900 TL
|9 Adet
|The Alters
|703 TL
|39 Adet
Özetlemek ve ortalamalarını almak gerekirse 2016 yılında bir kişi, 1.300 TL olan asgari ücretle ortalama 24 adet oyun alabilirken 2026 yılında aynı kişi, 28.075 TL olan asgari ücretle ortalama 20 adet oyun alabiliyor. Yani teknik olarak oyun alım gücümüzde bariz bir düşüş var.
Ayrıca oyun fiyatları olarak Epic Games yerine ülkemizde dolarla satış yapan Steam'i baz alsaydık bu fark çok daha dramatik olurdu...