BMW'nin Yeni Tasarımıyla Büyüleyen 7 Serisi Tanıtıldı

BMW’nin 2019 model 7 serisi araçları kocaman ön ızgaraya, yenilenmiş bir motora ve yeni teknolojilere sahip.

BMW’nin 2017 yılında aldığı kararlar doğrultusunda firma, daha saygıdeğer bir imaj edinme ve araç içi lüks seviyesinin artması için çalışmalara başlamıştı. Bu çalışmaların etkisini önce X7’de görmüştük. Yeni BMW 7 serisi de ona katıldı.

Yeni aracın hem standart hem de uzun tekerlek açıklığına sahip versiyonu var. Her iki versiyon da önceki modele göre 22 mm daha uzun olacak şekilde tasarlandı. Standart modelde bu mesafe 5120, uzun versiyonda ise 5260 mm oldu.

Aracın tasarımındaki değişiklikler en çok ön tarafta kendini belli ediyor. Kaputun bir kısmını kaplayan ve yeni ön çamurluğa da taşan geniş ve uzun böbrek ızgara, araca daha sert ve ciddi bir hava katıyor. Yeni serinin ön ızgarası bu açıdan X7’nin ızgarasını andırıyor. Aracın ön ızgarası %40 daha büyük hale gelmiş durumda. Ön çamurluğun üstünde yeni krom farlar ve alt havalandırma boşlukları yer alıyor.

Aracın yan camları 5.1 mm daha kalınlaşırken, yeni ön kanatlar da hava akışını daha iyi hale getiriyor. Böylelikle araç hızlandığında daha az güç harcıyor. Arka tekerlek yuvalarında kullanılan ses emici malzemeler de değiştirildi. Böylece araç içi daha sessiz hale geliyor.

Arka farlarda da değişiklikler göze çarpıyor. Yeni merceklere kavuşan OLED arka ışıklar önceki modelden daha keskin. Daha geniş krom egzos çıkışı da yenilenen arka tamponla birleşik durumda.

Aracın içinde ise daha farklı değişiklikler var. Yeni bağlantı özellikleri kazanan ve daha rahat bir iç mekana kavuşan aracın park asistanı da geliştirilmiş. Aracın geri vites park asistanı 50 metreye kadar destek sağlıyor.

2019 model 7 serisinin farklı motor seçenekleri var. Bu seçenekler arasında turboşarjlı benzinli motor, dizel motor ve benzin-elektrik hibrit motor yer alıyor. Her üç motor seçeneği de hem arkadan itişli hem de dört çeker versiyonlara sahip.

Benzinli otomobiller için sunulan motor seçenekleri arasında ilki 4.4 litrelik, 523 beygir güç üretebilen V8 motoru. Bu motor, 750i xDrive ve 750Li xDrive modellerinde bulunuyor. M760Li xDrive ise BMW M 6.6 litre V12 motora sahip. Motor tam 577 beygir güç üretiyor. Bu sayede 2 tonluk 7 serisi otomobil 0’dan 100’e 4.1 saniyede çıkabiliyor. Aracın en yüksek hızı ise saatte 250 kilometre.

Dizel araçların her üçünde de aynı 3.0 litrelik altı silindirli motor kullanılmış olsa da hepsinin farklı ayarları ve farklı turboşarj konfigürasyonları var. Tek turboşarj üniteli motor 260 beygir güç üretiyor. Bu motor 730d xDrive ve 730LD xDrive’da yer alıyor. 740d xDrive ve 740 Ld xDrive’ın çift turboşarjlı motoru ise 316 beygir güç üretebiliyor.

Yeni 7 serisi dizellerin arasında en güçlü motorlar ise 750d xDrive ve 750Ld xDrive’ın 4 turboşarjlı motorları. Bu motorlar 393 beygir güç üretmeyi başarıyor.

Elektrik-benzin hibriti modeller arasında, arkadan itişli 745e ve 745Le ile dört çeker kuzeni 745Le xDrive yer alıyor. Bu araçlarda 3.0 litrelik, altı silindirli benzinli motor ile elektrikli motor bir arada çalışıyor. Sonuç itibarı ile aracın motor sistemi 388 beygirlik güç üretiyor.

Yeni 7 Serisi standart olarak uyum sağlayabilen süspansiyona, elektronik olarak kontrol edilen damperlere ve havalı yaylara sahip. Daha çevik bir araç isteyen kişiler isterlerse arkadan itişli modeli tercih edebiliyorlar.

BMW’nin 2019 model 7 serisinin tasarımları, Range Rover ile rekabet halindeki X7’ye destek vermeyi ve dünyanın en büyük lüks otomobil pazarı olan Çin’deki müşterilerin beğenisini kazanmayı amaçlıyor.