Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı’nın uygulayıcı direktörü Patrick Ky, 2019’dan beri uçamayan Boeing 737 Max tipi uçakların yeniden havalanmaya uygun olduğunu söyledi. Bu uçakların karıştığı 2 kazada toplam 246 kişi hayatını kaybetmişti.

İlk olarak 2011 yılında duyurulan Boeing 737 serisinin son versiyonu olan Boeing 737 Max ailesine ait uçaklar, 2019 yılının Mart ayından bu yana uçamıyordu. Zira yazılımsal sorunu nedeniyle pilotların kontrol edemediği uçakların karıştığı kazalarda toplam 346 kişi ölmüştü.

Kazaların ardından ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında bu uçakların kalkış izinleri iptal edilmişti. Yaklaşık bir buçuk yıldır bu modeller havalanmıyordu. Bu durum yakın gelecekte değişebilir.

Boeing yazılımı yeniliyordu

Uçaklar yere indirildiğinden bu yana Boeing, araçların uçuş yazılımlarını tamamen yeniden tasarlamak için çalışmalarına devam ediyordu. Böylece toplam değeri milyar dolarlarla ifade edilen uçakların yeniden havalanmasını sağlamayı amaçlıyordu.

Cuma günü, Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı’nın başındaki isim olan Patrick Ky, Bloomberg’e yaptığı açıklamalarda Boeing’in bu hava araçları için yaptığı yeniliklerden tatmin olduğunu ifade etti. Ky, 737 Max uçakların 2020 yılı sona ermeden Avrupa’da uçabileceğini söyledi.

Amerikan Havayolları da Pazar günü yaptığı açıklamalarda 737 Max modeli uçakları 29 Aralık’tan 4 Ocak’a kadar Miami ve New York arasında uçurmayı planladığını söylemişti. Firma aşamalı bir yaklaşım tercih ettiğini ifade ederken, uçakların bu dönemden sonra kullanılmaya devam edeceğinin kesin olmadığını açıklamıştı.

Boeing 737’lerin Amerika’daki kaderi belirsiz

American Airlines’ın planlarının gerçekleşebilmesi için Amerikan Federal Havacılık İdaresi’nden yeşil ışık gelmesi gerekiyor. Kurum şu ana kadar 737 Max’lerin yeniden havalanabilmesi konusunda bir açıklamada bulunmadı.

737 Max daha önceki serilerde yer alan modellerden daha iyi yakıt verimlilik oranlarına, daha düşük işletme maliyetine ve daha uzun menzile sahip bir model olarak tanıtılmıştı. EASA tarafından 2019 yılında araca yerleştirilmesi istenen sentetik sensör henüz uygulanmış değil ve gelecek 2 yılda uygulanması da beklenmiyor.