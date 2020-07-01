Boeing, geçtiğimiz senelerde 2 önemli kazaya karışan 737 Max’leri yeniden piyasaya sürmek için FAA sertifikası almaya çalışıyor. Şirket, Federal Havacılık İdaresi’nden sertifika almak için ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı.

Boeing, koronavirüs pandemisi sürecinde binlerce çalışanını işten çıkarsa da aslında sorunları çok daha önceye dayanıyor. Bildiğiniz gibi Boeing’in 737 Max tipi uçakları, geçtiğimiz senelerde 6 ay arayla iki büyük kaza yaşamıştı. Enkaz üzerinde yapılan incelemelere göre bu kazaların MCAS’den (Maneuvering Characteristics Augmentation System) kaynaklandığı açıklanmıştı. Aradan geçen uzun sürede uçağın hatalarını gidermek için çalışmalar yürüten Boeing, şimdi 737 Max’lere yeniden sertifikasyon almak için ilk Federal Havacılık İdaresi (FAA) test uçuşunu tamamladı.

Boeing, aslında kazalar yaşanmadan önce zaten uçakta bulunan hataların büyük kısmını biliyordu. Buna rağmen uçakların uçmasına izin vermeye devam eden firma, belki de bu sebeple yüzlerce insanın ölmesine neden oldu. Yaşanan tüm hataların ardından geç de olsa MCAS’teki hataları gideren Boeing, FAA’yı sistemin düzeldiği konusunda ikna etmiş görünüyor. Bu durum THY için de son derece önemli, zira Türk Hava Yolları'nda çok sayıda 737 Max uçaklar bulunuyor ve bu uçaklar şu anda uçuş yapamıyor.

Etiyopya ve Lion Air kazalarından sonra uzun süre uçmayan 737 Max için uçağın ömrü boyunca beklenen kazalarının analizini yapan FAA, bunun sonucunda bir 737 Max uçak kazasında ölme riskiyle 757, 767, 777, 787 gibi uçakların ölme risklerinin eşit olduğunu belirtti. Uçak, şu anda yeniden sertifika alabilmek için test uçuşları yapmaya devam ediyor.

Elbette şu anda pek çok kişi Boeing’in 737 Max uçaklarına binmek istemeyecektir, ancak biraz mantık çerçevesinde düşünüldüğünde bu uçaklar şu anda dünyanın en güvenli uçakları olabilirler. Boeing’in bir kaza daha yaşanırsa iflas etme ihtimali göz önüne alındığında şirketin uçak için tüm güvenlik önlemlerini dikkate aldığı düşünülüyor.

Boeing 737 Max nasıl geliştirildi?

Boeing, en büyük rakibi Airbus’la mücadele etmek için yeni bir uçak geliştirmek yerine 1960’ların popüler uçağı Boeing 737’yi güncelleyerek 737 Max’i geliştirdi. Uçağın Airbus’a karşı rakip olabilmesi için daha büyük motorlar takan ve uçağın tasarımında değişikliğe giden firma, bu değişiklikler sonucunda oluşan yön değiştirme ve potansiyel durma durumlarını engellemek için MCAS’i kurdu. 2016 yılında ilk uçuşuna çıkıp 2017’de de FAA sertifikası alan uçak, ilki 29 Ekim 2018’de, ikincisi ise 10 Mart 2019’da iki önemli kaza yaşadı.

Peki sizler Boeing’in yeniden kullanıma sunmayı planladığı 737 Max’e binmek ister misiniz? Yoksa bu uçakların tamamen ortadan kaldırılması mı gerekiyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.