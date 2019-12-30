2019'un En Popüler 100 Uygulaması Açıklandı

Bir uygulama analiz şirketi olan Apptopia, 2019 yılının 10 farklı kategoride en çok indirilme sayısına sahip olan uygulamalarını açıkladı. Gelin 2019'un en popüler uygulamalarına yakından bakalım.

Yeni yılın gelmesine sayılı günlerin kaldığı bu dönemde, geride bıraktığımız yıla ait farklı veriler de birer birer geliyor. Bu kez bir uygulama analiz şirketi olan Apptopia’dan gelen liste, 2019 yılında en çok indirilen uygulamaların 10 farklı kategoride oluşturulmuş sıralamalarını içeriyor.

Paylaşılan listede her uygulama için tek tek indirme sayısı belirtmeyen Apptopia, yalnızca kategorilerin ilk sırasında yer alan uygulamaların toplam indirme sayısını paylaşmış. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan 2019 yılında oyun, flört ve finans gibi farklı alanlarda en çok indirilmiş olan uygulamaları gösteren listelere biraz daha yakından bakalım.

Oyun:

Garena Free Fire (266,9 milyon indirme) Subway Surfers Color Bump 3D Fun Race 3D Run Race 3D Homescapes Tiles Hop My Talking Tom 2 PUBG Mobile Call of Duty: Mobile

Sosyal/Mesajlaşma:

WhatsApp (755,4 milyon indirme) TikTok Messenger Instagram Facebook Snapchat Facebook Lite Pinterest Telegram Helo

Eğlence:

Netflix (236,6 milyon indirme) YouTube Hotstar Amazon Prime Video YouTube Kids ZEDGE Wallpapers JioTV Watermelon Video Twitch Tencent Video

Yiyecek/İçecek:

Uber Eats (96,8 milyon indirme) McDonald’s DoorDash Swiggy Starbucks Foodpanda Rappi iFood Grubhub Postmates

Flört:

Tinder (78,4 milyon indirme) Badoo Tantan Happn Bumble Meetme Plenty of Fish LOVOO Grindr Skout

Seyahat:

Uber (142,5 milyon indirme) Google Maps Booking.com Grab Google Earth Airbnb Where is my Train Lyft Ola Cabs GOJEK

Alışveriş:

Wish (168,8 milyon indirme) Aliexpress Amazon Pinduoduo Club Factory Lazada SHEIN Mercado Libre Flipkart Shopee

Müzik:

Spotify (223,6 milyon indirme) YouTube Music Shazam SoundCloud Drum Pad Machine Smule JioMusic Gaana Music Deezer Amazon Müzik

Sağlık/Fitness:

Drink Water Reminder (40,5 milyon indirme) Mi Fit Flo Period & Ovulation Tracker Calm Samsung Health Home Workout MyFitnessPal Period Tracker Period Calendar Six Pack in 30 Days Fitbit

Finans:

Google Pay (148,1 milyon indirme) PayPal PhonePe Cash App Alipay Cloud Flash Payment Venmo Personal Income Tax Sberbank CASHIER

2019'un en popüler uygulamalarını sizlerle paylaştığımız içeriğimizin sonuna geldik. Siz de kendi favorilerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.