2019'un En Popüler 100 Uygulaması Açıklandı

Yeni yılın gelmesine sayılı günlerin kaldığı bu dönemde, geride bıraktığımız yıla ait farklı veriler de birer birer geliyor. Bu kez bir uygulama analiz şirketi olan Apptopia’dan gelen liste, 2019 yılında en çok indirilen uygulamaların 10 farklı kategoride oluşturulmuş sıralamalarını içeriyor.
Paylaşılan listede her uygulama için tek tek indirme sayısı belirtmeyen Apptopia, yalnızca kategorilerin ilk sırasında yer alan uygulamaların toplam indirme sayısını paylaşmış. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan 2019 yılında oyun, flört ve finans gibi farklı alanlarda en çok indirilmiş olan uygulamaları gösteren listelere biraz daha yakından bakalım.
Oyun:
- Garena Free Fire (266,9 milyon indirme)
- Subway Surfers
- Color Bump 3D
- Fun Race 3D
- Run Race 3D
- Homescapes
- Tiles Hop
- My Talking Tom 2
- PUBG Mobile
- Call of Duty: Mobile
Sosyal/Mesajlaşma:
- WhatsApp (755,4 milyon indirme)
- TikTok
- Messenger
- Snapchat
- Facebook Lite
- Telegram
- Helo
Eğlence:
- Netflix (236,6 milyon indirme)
- YouTube
- Hotstar
- Amazon Prime Video
- YouTube Kids
- ZEDGE Wallpapers
- JioTV
- Watermelon Video
- Twitch
- Tencent Video
Yiyecek/İçecek:
- Uber Eats (96,8 milyon indirme)
- McDonald’s
- DoorDash
- Swiggy
- Starbucks
- Foodpanda
- Rappi
- iFood
- Grubhub
- Postmates
Flört:
- Tinder (78,4 milyon indirme)
- Badoo
- Tantan
- Happn
- Bumble
- Meetme
- Plenty of Fish
- LOVOO
- Grindr
- Skout
Seyahat:
- Uber (142,5 milyon indirme)
- Google Maps
- Booking.com
- Grab
- Google Earth
- Airbnb
- Where is my Train
- Lyft
- Ola Cabs
- GOJEK
Alışveriş:
- Wish (168,8 milyon indirme)
- Aliexpress
- Amazon
- Pinduoduo
- Club Factory
- Lazada
- SHEIN
- Mercado Libre
- Flipkart
- Shopee
Müzik:
- Spotify (223,6 milyon indirme)
- YouTube Music
- Shazam
- SoundCloud
- Drum Pad Machine
- Smule
- JioMusic
- Gaana Music
- Deezer
- Amazon Müzik
Sağlık/Fitness:
- Drink Water Reminder (40,5 milyon indirme)
- Mi Fit
- Flo Period & Ovulation Tracker
- Calm
- Samsung Health
- Home Workout
- MyFitnessPal
- Period Tracker Period Calendar
- Six Pack in 30 Days
- Fitbit
Finans:
- Google Pay (148,1 milyon indirme)
- PayPal
- PhonePe
- Cash App
- Alipay
- Cloud Flash Payment
- Venmo
- Personal Income Tax
- Sberbank
- CASHIER
2019'un en popüler uygulamalarını sizlerle paylaştığımız içeriğimizin sonuna geldik. Siz de kendi favorilerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.