2019'un En Popüler 100 Uygulaması Açıklandı

2 dk okuma süresi
27
6
2
2
1
Bir uygulama analiz şirketi olan Apptopia, 2019 yılının 10 farklı kategoride en çok indirilme sayısına sahip olan uygulamalarını açıkladı. Gelin 2019'un en popüler uygulamalarına yakından bakalım.

Yeni yılın gelmesine sayılı günlerin kaldığı bu dönemde, geride bıraktığımız yıla ait farklı veriler de birer birer geliyor. Bu kez bir uygulama analiz şirketi olan Apptopia’dan gelen liste, 2019 yılında en çok indirilen uygulamaların 10 farklı kategoride oluşturulmuş sıralamalarını içeriyor.

Paylaşılan listede her uygulama için tek tek indirme sayısı belirtmeyen Apptopia, yalnızca kategorilerin ilk sırasında yer alan uygulamaların toplam indirme sayısını paylaşmış. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan 2019 yılında oyun, flört ve finans gibi farklı alanlarda en çok indirilmiş olan uygulamaları gösteren listelere biraz daha yakından bakalım.

Oyun:

2019'un en çok indirilen oyunu

  1. Garena Free Fire (266,9 milyon indirme)
  2. Subway Surfers
  3. Color Bump 3D
  4. Fun Race 3D
  5. Run Race 3D
  6. Homescapes
  7. Tiles Hop
  8. My Talking Tom 2
  9. PUBG Mobile
  10. Call of Duty: Mobile

Sosyal/Mesajlaşma:

en çok indirilen müzik uygulaması

  1. WhatsApp (755,4 milyon indirme)
  2. TikTok
  3. Messenger
  4. Instagram
  5. Facebook
  6. Snapchat
  7. Facebook Lite
  8. Pinterest
  9. Telegram
  10. Helo

Eğlence:

netflix

  1. Netflix (236,6 milyon indirme)
  2. YouTube
  3. Hotstar
  4. Amazon Prime Video
  5. YouTube Kids
  6. ZEDGE Wallpapers
  7. JioTV
  8. Watermelon Video
  9. Twitch
  10. Tencent Video

Yiyecek/İçecek:

uber eats

  1. Uber Eats (96,8 milyon indirme)
  2. McDonald’s
  3. DoorDash
  4. Swiggy
  5. Starbucks
  6. Foodpanda
  7. Rappi
  8. iFood
  9. Grubhub
  10. Postmates

Flört:

tinder

  1. Tinder (78,4 milyon indirme)
  2. Badoo
  3. Tantan
  4. Happn
  5. Bumble
  6. Meetme
  7. Plenty of Fish
  8. LOVOO
  9. Grindr
  10. Skout

Seyahat:

uber

  1. Uber (142,5 milyon indirme)
  2. Google Maps
  3. Booking.com
  4. Grab
  5. Google Earth
  6. Airbnb
  7. Where is my Train
  8. Lyft
  9. Ola Cabs
  10. GOJEK

Alışveriş:

wish

  1. Wish (168,8 milyon indirme)
  2. Aliexpress
  3. Amazon
  4. Pinduoduo
  5. Club Factory
  6. Lazada
  7. SHEIN
  8. Mercado Libre
  9. Flipkart
  10. Shopee

Müzik:

spotify

  1. Spotify (223,6 milyon indirme)
  2. YouTube Music
  3. Shazam
  4. SoundCloud
  5. Drum Pad Machine
  6. Smule
  7. JioMusic
  8. Gaana Music
  9. Deezer
  10. Amazon Müzik

Sağlık/Fitness:

sağlık uygulamaları

  1. Drink Water Reminder (40,5 milyon indirme)
  2. Mi Fit
  3. Flo Period & Ovulation Tracker
  4. Calm
  5. Samsung Health
  6. Home Workout
  7. MyFitnessPal
  8. Period Tracker Period Calendar
  9. Six Pack in 30 Days
  10. Fitbit

Finans:

finans uygulamaları

  1. Google Pay (148,1 milyon indirme)
  2. PayPal
  3. PhonePe
  4. Cash App
  5. Alipay
  6. Cloud Flash Payment
  7. Venmo
  8. Personal Income Tax
  9. Sberbank
  10. CASHIER
İLGİLİ HABER

2010'lar Biterken: En Akılda Kalan Mobil Samsung Ürünleri

2019'un en popüler uygulamalarını sizlerle paylaştığımız içeriğimizin sonuna geldik. Siz de kendi favorilerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

Kaynak : https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2020/12/30/top-100-apps-of-2019-netflix-uber-spotify-google-pay-wish-and-more/#23cd140f4ca0
27
6
2
2
1
Emoji İle Tepki Ver
27
6
2
2
1
En Güncel Haberler